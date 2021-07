Aldona Orman pokazała świadectwo szkolne córki. Idala Orman-Borucka ma same jedynki!

Aldona Orman, czyli Barbara Milecka z "Klanu", pokazała na Instagramie zdjęcie ze swoją 12-letnią córką. Idalia - mająca na koncie występy w niemieckiej edycji "The Voice Kids" i w programie "Ziarno" - właśnie skończyła siódmą klasę.

Aldona Orman z córką Idalią w 2018 r. AKPA

Aldona Orman pokazała też świadectwo szkolne swojej córki, gdzie widnieją same jedynki. Mama jednak jest bardzo dumna z Idalii, co wyjaśniła we wpisie.



"Jak cudownie mieć taką córeczkę która, niezmiennie od 7 lat, przynosi świadectwo na półrocze i na koniec roku z samymi 1. Gwoli wyjaśnienia, Idalia jest w polsko niemieckiej szkole, gdzie 1 oznacza 6, która jest najlepszą oceną w polskich szkołach i dopiero dziś ma pierwszy dzień wakacji. Należy jej się wspaniały odpoczynek i oczywiście duża nagroda" - napisała aktorka.

12-letnia obecnie Idalia Orman-Borucka ma za sobą już pierwsze kroki w show-biznesie.

"Występuje w dziecięcym programie 'Ziarno' w TVP. Uwielbia śpiewać, najchętniej piosenki Whitney Houston. Zdobywa pierwsze miejsca na festiwalach piosenki dziecięcej w różnych krajach Europy" - mówiła o córce Aldona Orman w "Super Expressie" w 2018 r.

Wiosną 2019 r. pojawiła się w siódmej edycji "The Voice Kids Germany". Uczestników oceniali wówczas Lena Meyer-Landrut (zwyciężczyni Eurowizji 2010, posłuchaj przeboju "Satellite"!), Mark Forster (wokalista, kompozytor), Stefanie Kloss (wokalistka grupy Silbermond) oraz duet The BossHoss.

Podczas przesłuchań w ciemno Idalia zaśpiewała piosenkę "Wish Upon a Star" z filmu "Pinokio" (posłuchaj!). Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy.



Wzruszona Idalia nie mogła ukryć łez - choć Lena próbowała ją przekupić cukierkami i balonami, postanowiła dołączyć do drużyny Marka Forstera, który ma polskie korzenie (jego matka urodziła się w Warszawie).

Idalia do "The Voice Kids Germany" dostała się na podstawie osobistego przesłuchania i w uznaniu jej dokonań artystycznych w międzynarodowych festiwalach piosenki dziecięcej. W tym roku po raz pierwszy w eliminacje były zaangażowane międzynarodowe szkoły niemieckie mające swe siedziby w stolicach europejskich.

Do udziału w eliminacjach zachęcił ją nauczyciel muzyki Marcin Lemiszewski, a do występu w "The Voice Kids" przygotowywała znana wokalistka Hania Stach.