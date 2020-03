Alanis Morissette i teledysk "Reason I Drink": Tak gwiazda walczy z alkoholizmem

W najnowszym singlu "Reason I Drink" kanadyjska wokalistka Alanis Morissette zmierzyła się ze swoim problemem alkoholowym. W teledysku gwiazda pojawia się w czterech wersjach na spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

Alanis Morisette prezentuje nowy teledysk /Rob Ball/WireImage /Getty Images

Utwór "Reasons I Drink" to pierwszy singel z nadchodzącego albumu album "Such Pretty Forks In the Road", który do sprzedaży trafi 1 maja.

Nowe wydawnictwo Alanis Morissette ukaże się po 8-letniej przerwie od płyty "Havoc and Bright Lights".

W ostatnim czasie wokalistka ujawniła, że przez lata zmagała się depresją poporodową. Miała też zaburzenia odżywiania, a w teledysku "Reasons I Drink" przyznaje się do alkoholizmu.



W klipie wyreżyserowanym przez Erina Eldersa Alanis pojawia się na spotkaniu Anonimowych Alkoholików. Wymienia wówczas różnego rodzaju problemy osobiste, które wepchnęły ją w nałóg.

Przypomnijmy, że Morissette jesienią przyjedzie do Europy na trasę, podczas której świętować będzie również 25-lecie przełomowego albumu "Jagged Little Pill".

Kanadyjska gwiazda wystąpi w 13 europejskich miastach, w tym w Warszawie - 10 października w EXPO XXI. Gościem specjalnym podczas koncertów w Europie będzie Liz Phair.

Kariera Kanadyjki wystrzeliła za sprawą albumu "Jagged Little Pill" z czerwca 1995 r. Blisko 35 milionów sprzedanych egzemplarzy, wielkie przeboje "Ironic", "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" czy "Head Over Feet" i pięć nagród Grammy sprawiło, że wokalistka stała się wielką gwiazdą.

W Toronto poznała producenta Glena Ballarda, mającego w dorobku współpracę m.in. z Michaelem Jacksonem. To właśnie w duecie z nim Alanis stworzyła "Jagged Little Pill", a w nagraniach uczestniczyli wówczas znani wtedy z Red Hot Chili Peppers gitarzysta Dave Navarro (również w Jane's Addiction) i basista Flea, a także Benmont Tench, współpracownik Toma Petty'ego z grupy The Heartbreakers.

Poza swoją muzyczną działalnością, Alanis walczy o prawa kobiet, a także stara szerzyć wiedzę na temat psychicznego, duchowego i fizycznego dobrobytu. W 2016 roku zaczęła nagrywać comiesięczne podcasty, w których rozmawia z autorami książek, lekarzami, edukatorami i terapeutami, poruszając różnorodne psychospołeczne tematy.