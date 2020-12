Ala Tracz w duecie z siostrą. Zobacz teledysk "Święta to radości czas"

Cała najbliższa rodzina 10-letniej Ali Tracz, tegorocznej reprezentantki Polski na Eurowizję Junior, pokazała się w teledysku "Święta to radości czas". W duecie z młodą wokalistką zaśpiewała jej siostra Ola, która pokazała się szerszej publiczności w trzeciej edycji "The Voice Kids".

Ala Tracz (w czerwonej sukience), obok Ola Tracz i jej najbliżsi /TVP / Agencja FORUM

Ala i Ola Tracz pojawiły się w trzeciej edycji programu "The Voice Kids" i szturmem podbiły serca fanów. 10-letnia Ala dotarła do ścisłego finału, jej starsza o pięć lat siostra odpadła na wcześniejszym etapie.



Reklama

Siostry, które zachwyciły jurorów swoimi występami podczas przesłuchań w ciemno, wybrały drużynę Dawida Kwiatkowskiego. Obie dziewczynki cały czas zajmują się szlifowaniem talentu i tworzeniem muzyki.

Kilka miesięcy po zakończeniu muzycznych zmagań w telewizji, wspólnie nagrały piosenkę pod tytułem "Przed nami cały świat" ( posłuchaj! ). Wideo ma już ponad milion odsłon.



Ala Tracz została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2020. Nie udało się jej pójść w ślady Roksany Węgiel i Viki Gabor - ostatecznie w klasyfikacji końcowej zajęła dziewiąte miejsce (na 12 uczestników).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ala Tracz po Eurowizji Junior 2020: Widzimy się za rok INTERIA.PL

Teraz siostry zrobiły fanom niespodziankę na święta. Tydzień po premierze singla "Święta to radości czas" do sieci trafił teledysk do tej piosenki.



W klipie siostry spotkały się z najbliższą rodziną oraz kotem.

Ala Tracz z rodziną w "Pytaniu na śniadanie" 1 / 6 Ala Tracz z siostrą Olą i rodzicami Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Kuczyk udostępnij

Autorką utworu "Święta to radości czas" jest Agnieszka Wiechnik (trenerka wokalna Ali Tracz, uczestniczka 11. edycji "Must Be The Music" w Polsacie). Produkcją zajęli się Rafał Konieczny i MAVOOI. Za klip odpowiadają Rafał Pop i Patrycja Sarzyńska.