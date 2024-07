The Cure to angielska grupa rockowa, założona w 1976 r. Ich historia to prawie 50 lat działalności, niesłabnąca popularność i tylko kilkanaście nagranych albumów. Zespół mimo stosunkowo niewielkiej dyskografii wywarł ogromny wpływ na wiele pokoleń muzyków. Początkowo grali punk rocka, jednak z biegiem czasu wykształcili swój indywidualny styl muzyczny. Tworzą tzw. "nową falę", reprezentując jednocześnie swoim brzmieniem mieszankę post-punku, alternatywnego popu i rocka gotyckiego.

Akustyczny album z największymi przebojami The Cure

W 2001 r. The Cure udostępnili na rynku muzycznym kompilację swoich największych przebojów. "Greatest Hits" było wielką gratką dla fanów przede wszystkim ze względu na bonus, dołączany do pierwszych wydań krążka. Słuchacze, którzy zakupili wówczas album, dostawali do niego prezent - dodatkową płytę, zatytułowaną "Acoustic Hits". Niewielu więc weszło w posiadanie specjalnego wydawnictwa, lecz teraz wreszcie wszyscy fani będą mogli zapoznać się z akustycznymi utworami.

Fani czekali na to ponad 20 lat!

Wydany w 2001 r. akustyczny album grupy The Cure w końcu trafi do streamingów oraz na winyle. Wierni fani czekali na to ponad 20 lat. "Acoustic Hits" będzie dostępnie w sieci od 9 sierpnia. Z kolei czarną płytę można już teraz zamówić w przedsprzedaży. Na albumie znajdzie się 18 utworów z repertuaru brytyjskiej grupy. Pełna tracklista prezentuje się następująco:

Boys Don't Cry A Forest Let's Go to Bed The Walk The Love Cats In Between Days Close to Me Why Can't I Be You? Just Like Heaven Lullaby Lovesong Never Enough High Friday I'm in Love Mint Car Wrong Number Cut Here Just Say Yes

Specjalna niespodzianka dla słuchaczy The Cure

To nie koniec niespodzianek od kultowego zespołu. The Cure podzielili się także wyjątkowymi filmami ze swoimi słuchaczami. Do sieci trafiły właśnie trzy nagrania, przedstawiające studyjne wersje klasycznych utworów. Muzycy zaprezentowali nagrane w przeszłości wykonania unplugged "A Forest", "The Lovecats" oraz "Close To Me".

