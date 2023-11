"Witajcie w naszej bajce!" - rodzice doskonale pamiętają to powitanie i piosenkę z "Akademii Pana Kleksa", a już wkrótce i oni, i ich dzieci przeżyją własną, bajkową przygodę w nowy, niesamowity sposób. Kilka tygodni po tym, jak do polskich kin wejdzie najnowszy film na motywach popularnej książki Jana Brzechwy, jej bohaterowie ruszą w spektakularną trasę po największych halach widowiskowych w kraju, by zabrać wszystkich uczestników w ekscytującą podróż do krainy kreatywności i wyobraźni. Tym razem na żywo!

"Koncertowa odsłona przygód Pana Kleksa i jego kolorowej, bajkowej Akademii, to duża porcja zabawy i edukacji dla całej rodziny, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Magiczna i angażująca opowieść o nieograniczonych możliwościach zwłaszcza dziecięcej wyobraźni, zrealizowana w wyjątkowej i zapierającej dech w piersiach formule. Razem z fantastycznymi bohaterami, którzy pojawią się w siedmiu polskich miastach, uczestnicy koncertów przeżyją niezapomnianą przygodę, która poza rozrywką na najwyższym poziomie, dostarczy im również okazji do rozwijania własnych umiejętności oraz nauki tolerancji i otwartości na świat" - zapowiadają organizatorzy.

Akademia Pana Kleksa na żywo - Muzyczna Szkoła Wyobraźni: szczegóły trasy

Trasa Akademia Pana Kleksa na żywo - Muzyczna Szkoła Wyobraźni to mnóstwo wizualnych i muzycznych niespodzianek. Z ich pomocą, świat znany z książki czy najnowszej, filmowej odsłony "Akademii Pana Kleksa" będzie na wyciągnięcie ręki



Szczegóły trasy:

24.02 - Łódź, Atlas Arena

2.03 - Wrocław, Hala Stulecia

16.03 - Poznań, MTP Pawilon 3A

24.03 - Warszawa, COS Torwar

13.04 - Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

20.04 - Kraków, TAURON Arena Kraków

27.04 - Katowice, Spodek