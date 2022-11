Ahab: Szczegóły nowej płyty "The Coral Tombs"

"The Coral Tombs" będzie piątym longplayem funeralnych doommetalowców, którzy od początku związani są z austriacką Napalm Records. Autorem okładki jest niemiecki artysta Sebastian Jerke, którego prace zdobią dwa poprzednie albumy Ahab.

W utworze "Prof. Arronax' Descent Into The Vast Oceans" wystąpił gościnnie Chris Dark, wokalista niemieckiej, blackmetalowej formacji Ultha, a w kompozycji "The Mælstrom" zaśpiewał Greg Chandler, frontman i lider angielskiej grupy Esoteric specjalizującej się w pogrobowym doom / death metalu.

Nowy materiał Ahab będzie mieć swą premierę 13 stycznia 2023 roku.

Z premierowym - i zaskakująco żwawym - utworem "Prof. Arronax' Descent Into The Vast Oceans" Ahab możecie się zapoznać poniżej:

Wideo AHAB - Prof. Arronax’ descent into the vast oceans (Official Lyric Video) | Napalm Records

Oto program albumu "The Coral Tombs":

1. "Prof. Arronax' Descent Into The Vast Oceans"

2. "Collosus Of The Liquid Graves"

3. "Mobilis In Mobili"

4. "The Sea As A Desert"

5. "A Coral Tomb"

6. "Ægri Somnia"

7. "The Mælstrom".