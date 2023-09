Najnowszy film Agnieszki Holland - "Zielona granica" - budzi mnóstwo emocji jeszcze przed kinową premierą w Polsce. Na razie doceniono go na Zachodzie. Obraz reżyserki otrzymał nagrodę specjalną na 80. Festiwalu filmowym w Wenecji.

Na ścieżce dźwiękowej do filmu znalazł się utwór gdańskiego zespołu Trupa Trupa, który Holland nazwała "swoim ulubionym zespołem".

"Uwielbiam Trupę Trupę i Grześka jako poetę. Fragment 'Headache' świetnie wyrażał energię i wolność tego momentu filmu. Mam nadzieje, ze będę miała jeszcze okazje spotkać się w moim filmie z ich muzyką" - przytacza słowa Holland "Gazeta Wyborcza".

Reklama

"Nie mogę zrozumieć - albo też mogę - dlaczego ta grupa nie jest popularna w Polsce jak na to zasługuje" - dodała reżyserka.



Kim są muzycy grupy Trupa Trupa? Zachwycają się nimi Agnieszka Holland i Iggy Pop

Trójmiejski zespół Trupa Trupa tworzą: Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz i Rafał Wojczal. Grupa wykonuje szeroko rozumianego alternatywnego rocka.

Zespół ma na koncie sześć albumów studyjnych oraz dwie EP-ki. Ich dyskografię zamyka płyta "B Flat A" z 2022 roku. Obecnie grupa przygotowuje się do wydania kolejnej płyty. Zapowiada ją singel "Thrill".

Płyta zostanie wydana nakładem prestiżowej wytwórni Glitterbeat Records, znanej ze współpracy z takimi artystami jak m.in. Altin Gün, Gaye Su Akyol, Mekons, 75 Dollar Bill czy Širom. W 2019 roku TT podjęli współpracę z legendarną wytwórnią Sub Pop.

Kwartet ma na koncie także mnóstwo koncertów, w tym występy na Open'erze, OFF Festivalu, a także na cenionych imprezach na świecie - SXSW, Primavera, Colours of Ostrava, Waves Vienna i Eurosonic.



Zdjęcie Trupa Trupa / Michał Szlaga / materiały prasowe

Trupę Trupa na świecie doceniła również światowa prasa muzyczna. Ich płytami zachwycano się m.in. w Pitchforku, The Quietus, Mojo, "The Times" oraz "Clash". Ich muzykę puszczano też w opiniotwórczych radiostacjach: KEXP i BBC 6 Music. Wielkim orędownikiem talentu polskich muzyków jest legenda rocka Iggy Pop, który promuje ich w Wielkiej Brytanii (to on puścił w BBC ich utwór "To me").

Sam członek grupy - Grzegorz Kwiatkowski - w rozmowie z Interią poniekąd odpowiedział na pytanie Agnieszki Holland na temat popularności w Polsce.

- To jest po prostu taka muzyka - post-rockowa, psychodeliczna - i to nie jest oczywista rzecz, nie jest mainstreamowa... Ale wydaje mi się, że wszystko jest ok w Polsce. Kiedyś sam tkwiłem w tej narracji, że tu jest gorzej niż na tzw. Zachodzie. Ale tu też jest wiele świetnych festiwali i imprez. Dawniej powiedziałbym, że tak, masz rację. W tym roku powiem, że nie masz racji. Zainteresowanie tkwi na bardzo dobrym poziomie również tutaj - mówił.