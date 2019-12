Agnieszka Chylińska: Płyta z koncertem z Pol'and'Rock Festival 2019

Do sprzedaży trafiła koncertowa płyta (CD+DVD) "25 lat Agnieszki Chylińskiej i Pol'and'Rock" zawierająca występ popularnej wokalistki i jurorki "Mam talent" podczas tegorocznej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka.

Agnieszka Chylińska podczas Pol'and'Rock Festival 2019 /Piotr Dziurman / Reporter

"Byliśmy świadkami arcydzieła" - komentował na gorąco poruszony Jurek Owsiak w Kostrzynie nad Odrą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak podsumowuje drugi dzień Pol'and'Rock Festival 2019 INTERIA.PL

Reklama

Łez wzruszenia nie kryła też Agnieszka Chylińska, która z przytupem zadebiutowała na Pol'and'Rock Festivalu.

Teraz do sklepów trafił zapis tamtego występu z początku sierpnia.

"W ilu słowach można zawrzeć emocje związane z koncertem Agnieszki Chylińskiej na Pol'and'Rock 2019? Ktoś wie? Sama Agnieszka zawarła je w jednym słowie, a kiedy się podkręciła, w dwóch. Znacie ją i domyślacie się, jak one brzmiały. Prawdę mówiąc, tymi samymi słowami i ja sekundę po ostatnim wybrzmiałym dźwięku podstemplowałem ten koncert w mojej głowie. Takiego koncertu dotychczas nie było" - mówi Jurek Owsiak.

"Byliśmy świadkami niebywałego spektaklu artysty, który w 100% oddał się kilkusettysięcznej widowni. W 100% Agnieszka wyrzuciła z siebie wszystko, co jest w mocy jej rock’n’rollowego przesłania. Nie ukryła niczego, mało tego, zaprosiła wszystkich, aby razem z nią tę moc przekazali sobie nawzajem. Prawdziwym mistrzostwem jest zagranie na tej scenie koncertu, którego publiczność staje się częścią zespołu. Tak stało się z publicznością Najpiękniejszego Festiwalu Świata" - dodaje głównodowodzący Pol'and'Rock Festivalu.

Wideo Agnieszka Chylińska - Winna #polandrock2019

"To, jak powtarzam, zapisane jest w gwiazdach. Właśnie w tym momencie, w tym roku, właśnie w takich okolicznościach Agnieszka Chylińska wprowadziła nas w fantastyczną pewność, że wraz ze wszystkimi moimi przyjaciółmi tworzymy nie tylko Najpiękniejszy, ale także Najlepszy Festiwal na świecie! I tutaj to ja dwoma słowami bym podkreślił swoje emocje. I tu Wam na te dwa słowa daję carte blanche. Agnieszko, to zaszczyt być Twoim kolegą!" - kończy Owsiak.

Wideo Agnieszka Chylińska - Kiedy powiem sobie dość #polandrock2019

Na wydawnictwo, poza zapisem koncertu, składają się również: wywiad, w którym wypowiadają się Kuba Wojewódzki, Edward Miszczak i Marcin Prokop, oraz slideshow.

Na 14 lutego 2020 r. planowana jest premiera winylu z zapisem koncertu.

W Kostrzynie nad Odrą Chylińska przypomniała takie utwory zespołu O.N.A., jak m.in. "Drzwi", "Koła czasu", "Kiedy powiem sobie dość", "Niekochana" i "Znalazłam (teraz już wiem)", sięgając również po nowsze, solowe przeboje "Mam zły dzień", "KCACNL", "Zostaw" i "Królowa łez".

Wie, jak zwrócić uwagę mediów. Wszystkie przemiany Agnieszki Chylińskiej 1 / 13 Agnieszka Chylińska to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Wokalistka i autorka tekstów zasłynęła jako głos grupy O.N.A. Po zakończeniu działalności przez zespół piosenkarka skupiła się na własnej karierze. Źródło: AKPA Autor: Mikulski udostępnij

"Czy możecie dla mnie zaśpiewać, powiem potem mężowi i dzieciom w domu?" - mówiła wokalistka i nie było w tym fałszywej nuty. Targana emocjami Chylińska wyściskała się z Jurkiem Owsiakiem, dziękując mu wylewnie za zaproszenie na festiwal.

Clip Agnieszka Chylińska Mam zły dzień

Na bis pojawiła się jeszcze raz "Królowa łez", ponownie w wykonaniu przede wszystkim publiczności, oraz spontanicznie wymyślony na poczekaniu blues w hołdzie dla głównodowodzącego Pol'and'Rocka i tysięcy fanów, którzy przyjęli ją po królewsku. "Przyjechała Aga do Kostrzyna, Jezus Maria, ilu ludzi przyszło" - zaśpiewała Chylińska.