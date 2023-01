Agnieszka Chylińska po ponad czterech latach przypomniała się nową studyjną płytą "Never Ending Sorry". Wydawnictwo uzyskało już status platyny, a po singlach "Jest nas więcej" i "Kiedyś do ciebie wrócę" (tytuł Przeboju Roku RMF FM w 2022 r.) przyszedł czas na kolejną piosenkę "Drań".

W teledysku do pierwszego utworu zagrał Adam Woronowicz (m.in. "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", "Zupa nic", "Kamerdyner", seriale "The Office PL" i "Diagnoza"), w "Kiedyś do ciebie wrócę" pojawił się Piotr Głowacki (m.in. "Detektyw Bruno", "Broad Peak", "Mistrz", "Bogowie", serial "Nieobecni"), a do najnowszego klipu "Drań" jurorka "Mam talent" zaprosiła Annę Dymną, która w ostatnim czasie zebrała pochwały za metamorfozę w serialu "Wielka woda" Netfliksa.

Agnieszka Chylińska: Kim jest "Drań"?

Scenariusz całej historii opowiadanej w teledyskach napisała sama Chylińska. Ciąg dalszy fabuły z pewnością zaskoczy wszystkich sympatyków Agnieszki, którzy czekają na kolejne odsłony.



"Co jest w życiu najtrudniejsze? Wybaczyć? Pozwolić odejść komuś, zostawić kogoś, kto nas rani? A może trwać, wierzyć w cud, który może nigdy nie nastąpić? Czy wygramy swoje życie, będąc w mydlanej bańce, nie chcąc widzieć, że jesteśmy używani i ranieni? To pytanie pozostawiam otwartym... 'Drań' jest piosenką o miłości prawdziwej - o kochaniu szczerym, ufnym i bezwarunkowym" - mówi Agnieszka Chylińska.

Za nowe klipy do płyty "Never Ending Sorry" odpowiada Adam Gawenda (pracował z m.in. Natalią Szroeder, Igorem Herbutem, Mrozem, Marcinem Wyrostkiem i Sound'n'Grace). Gawenda dla Chylińskiej wcześniej zrealizował teledyski "Schiza" i "Królowa łez".

Współtwórcą utworu "Drań" są muzycy zespołu wokalistki: Maciej Mąka (gitara), Rafał Stępień (instrumenty klawiszowe), Błażej Chochorowski (bas) i Oskar Podolski (perkusja).