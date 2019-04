Agata Buczkowska odejdzie z Ich Troje? Plotki o karierze solowej

"Fakt" snuje plotki, że Agata Buczkowska może odejść z grupy Ich Troje i rozpocząć karierę solową.

Agata Buczkowska i Michał Wiśniewski razem występują w Ich Troje od lutego 2017 r. /Łukasz Solski / East News

Przypomnijmy, że Agata Buczkowska dołączyła do Ich Troje w lutym 2017 r.

"Ten zespół na kolejne przynajmniej dwa lata ma nową wokalistkę" - ogłosił wtedy na Facebooku Michał Wiśniewski, oficjalnie przedstawiając siódmą już wokalistkę w swojej grupie.

Buczkowska z Ich Troje dotychczas nagrała jedną płytę "Pierwiastek z dziewięciu" z grudnia 2017 r.

Wydawnictwo przyniosło single "Letnia przygoda", "Anioły", "Hejty", "Czerń i biel" i "Samo życie".

Ostatnio o wokalistce zrobiło się głośno, gdy w plotkarskich mediach pojawiły się nieprawdzie informacje o tym, że Buczkowską łączy z Wiśniewskim romans, który jakoby miał być przyczyną rozwodu lidera grupy z Dominiką Tajner-Wiśniewską.

Sama Buczkowska stanowczo zdementowała te pogłoski.

"Niedorzecznym jest, że dziennikarze, którzy powinni kierować się zasadą rzetelności dziennikarskiej, a przede wszystkim sprawdzać przed publikacją prawdziwość posiadanych informacji, wstawiają do pomawiających mnie artykułów zdjęcia z koncertów - gdzie, jako wokalistka Ich Troje - występuję z Michałem na jednej scenie, śpiewając i odgrywając muzyczny spektakl, na który składa się także mimika, subtelne gesty... A później takie zdjęcie ląduje na portalu jako 'dowód' romansu. Jest to niedorzeczne i słabe. Po prostu" - napisała w oświadczeniu.

"Bardzo proszę o zaprzestanie publikacji pomawiających mnie artykułów, w przeciwnym razie - sprawa będzie kierowana na drogę sądową. Proszę również o zaprzestanie wysyłania mi wiadomości za pomocą portali społecznościowych z groźbami i wyzwiskami - w Internecie nikt nie jest anonimowy. Wszystkie hejtujące mnie wiadomości zostały zarchiwizowane i w razie konieczności będą stanowić dowód w sprawie" - podkreśliła Agata Buczkowska.



Agata Buczkowska jesienią 2016 r. w programie "The Voice of Poland" dotarła do etapu bitew. Na etapie przesłuchań w ciemno (przebój "Maniac" Michaela Sembello) swój fotel odwrócili Tomson i Baron oraz Andrzej Piaseczny. 18-letnia wówczas wokalistka wybrała członków Afromental, pomimo że doświadczony wokalista nosił ją nawet na rękach. Ostatecznie w bitwach doszło do kradzieży i Piaseczny w końcu dopiął swego, znów nosząc Agatę na rękach.



Wcześniej Buczkowska dotarła do ćwierćfinałów także w "Must Be The Music" i "Mam talent". Wygrała też program Young Sing Stars w radiu Young Stars dla wokalistów stawiających swoje pierwsze kroki na scenie.

"Fakt" informuje, że 2-letni kontrakt Buczkowskiej z Ich Troje wygasa przed wakacjami. Ponoć wokalistką zainteresowana jest jedna z wytwórni, która miałaby zapewnić jej nagranie płyty i dużą promocję.



"Agata mogłaby nie tylko poprawić swój wizerunek, ale i w końcu wyjść z cienia Wiśniewskiego" - tabloid cytuje anonimowego informatora.

Sama wokalistka Ich Troje nie komentuje tych doniesień. W piątek (5 kwietnia) razem z zespołem wystąpi na akustycznym koncercie "A niech gadają" w Wągrowcu.