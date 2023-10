Aeternus: Sprawdź utwór z nowej płyty "Philosopher"

"Philosopher", dziewiąty longplay grupy z Bergen, nagrano i zmiksowano we współpracy z Herbrandem Larsenem w studiu Conclave & Earshot (m.in. Immortal, Enslaved). Mastering - w Rorysound Studio (m.in. Bloodbath, Vomitory) - wykonał Lawrence Mackrory. Za okładkę, ilustracje i opracowanie graficzne odpowiedzialna jest polska artystka Mar.A., której prace znajdziemy na materiałach m.in. Cultes Des Ghoules, Deus Mortem i Anima Damnata.

Reklama

Następca albumu "Heathen" (2018 r.) trafi na rynek 17 listopada nakładem Agonia Records. Wytwórnia z Piły szykuje szereg edycji winylowych, wersję CD, kasetę oraz odsłonę cyfrową.



Norwegowie podzielili się z fanami nowym utworem "Existentialist Hunter". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Aeternus Existentialist Hunter

Aeternus - szczegóły albumu "Philosopher" (tracklista):

1. "Existentialist Hunter"

2. "World Bleak Nepotism"

3. "The Intentionality Of Unmitigated Evil"

4. "Void Of Venom"

5. "Wresting Worm"

6. "The Luciferian Architect"

7. "Carving The Pristine Anomie".