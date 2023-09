Od listopada 2022 roku Adele jest pochłonięta występami w Las Vegas w ramach doskonale przyjętej rezydentury w The Colosseum at Caesars Palace. W marcu gwiazda estrady ogłosiła, że zdecydowała się przedłużyć cykl weekendowych koncertów. "Granie dla czterech tysięcy ludzi przez 34 noce to za mało. (...) Wrócę do was w sierpniu i będę tu do końca jesieni. To były najlepsze cztery miesiące w całej mojej karierze. To przywróciło mnie do życia" - zdradziła wokalistka. "Weekendy z Adele" potrwają do 4 listopada.

Reklama

W czasie występów artystka ochoczo dzieli się ze słuchaczami szczegółami ze swojego prywatnego życia. Niedawno gwiazda opowiedziała o bolesnych zmaganiach z rwą kulszową - jak ujawniła, zanim weszła na scenę, upadła za kulisami i nie mogła wstać o własnych siłach. W zeszłym tygodniu piosenkarka zdradziła natomiast, że przez pewien czas nałogowo kupowała przez internet miniaturowe bożonarodzeniowe wioski, które na aukcjach wystawiali spadkobiercy ich zmarłych właścicieli. "Mam jakieś 800 piep*ych domków i 800 zestawów kabli, które muszę gdzieś podłączyć. Zajmują dwa pokoje w moim domu" - powiedziała szesnastokrotna zdobywczyni nagrody Grammy.

Jak zmieniała się Adele? Trudno ją rozpoznać! 1 / 21 Urodzona 5 maja 1988 roku Adele w 2006 roku ukończyła artystyczną uczelnię. Niedługo później jej kolega umieścił w serwisie MySpace kilka jej utworów, a był to początek wielkiej kariery. W 2008 roku zadebiutowała albumem "19" i stała się coraz bardziej rozpoznawalna - tutaj podczas Bonaroo Festival 2008. Źródło: Getty Images Autor: Jason Merritt

Podczas ostatniego koncertu Adele podsyciła krążące w sieci plotki na temat ślubu z obecnym partnerem, agentem sportowym Richem Paulem, z którym związana jest od dwóch lat. Gdy jedna z fanek nagle zapytała gwiazdę, czy się z nią ożeni, ta odparła: "Nie mogę tego zrobić, skarbie. Jestem hetero, a mój mąż jest tu dzisiaj ze mną". Kobieta nie dawała jednak za wygraną. "Czy mogłabyś spróbować?" - dopytywała. "Nie chcę próbować. Jestem z Richem. A ty jesteś szalona. Zostaw mnie w spokoju" - wyparowała piosenkarka.

Wideo Adele - To Be Loved

Adele wypowiada się o swoim nowym partnerze w samych superlatywach. W udzielonym rok temu magazynowi "Elle" wywiadzie artystka wyznała, że pragnie mieć z nim dziecko. "Nigdy nie byłam tak zakochana. Mam obsesję na jego punkcie. Zdecydowanie chcę mieć więcej dzieci" - wyjawiła wówczas gwiazda. Od tamtej pory jej plany związane z powiększeniem rodziny nie uległy zmianie. W zeszłym miesiącu wokalistka wyznała, że jest gotowa na to, by "wkrótce znów zostać mamą". W przeszłości Adele była związana z biznesmenem Simonem Koneckim, z którym rozwiodła się w 2021 roku. Para doczekała się 10-letniego obecnie syna Angelo.