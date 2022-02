Nie brakowało kąśliwych uwag, gdy teatralnie szlochając Adele tłumaczyła, że nie jest w stanie wystąpić na koncertach w Las Vegas. Miały się one rozpocząć 21 stycznia, a skończyć w kwietniu. Koronawirus podany jako powód odwołania występów spotkał się z dość sceptyczną reakcją. Wiele jednak wskazuje na to, że diwa odzyska nadwątlone zaufanie fanów, gdyż od czerwca ma ruszyć jej rezydentura w SinCity i seria weekendowych koncertów.

Jak twierdzi "The Sun", powołując się na własne źródła (a także słowa wokalisty, Adama Lamberta), przełożenie koncertów Angielki na przyszły rok w ogóle nie wchodzi w grę. Harmonogram, wedle którego, rezydentka Las Vegas zaczyna występować w czerwcu a kończy w październiku, jest najbardziej prawdopodobny i sensowny.

Jasny stał się też prawdziwy powód odwołania występów. Adele była bardzo niezadowolona ze scenografii, którą przygotowano na jej koncert, a szczególnie z... basenu, który zdaniem artystki wyglądał jak stary i zapuszczony staw. Dodać należy, że wszystko, co zakwestionowała piosenkarka zostało przygotowane przez szanowaną i cieszącą się ogromnym doświadczeniem scenografkę, Esmeraldę Devlin.

Do negocjacji miał w końcu włączyć się aktualny chłopak wokalistki, Rich Paul, agent największych gwiazd sportu. Dla niego prowadzenie tego typu rozmów to chleb powszedni. A jest o co walczyć, bo wedle wstępnych szacunków konto wokalistki miało się wzbogacić o ok. 150 mln dolarów po zakończeniu współpracy z cieszącym się ogromnym powodzeniem - wśród zamożnych gości - hotelu Colosseum.

Adele nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w kwestii przełożenia weekendowych koncertów na późniejszy, ale tegoroczny termin.

Przypomnijmy, że wydany w listopadzie 2021 r. album "30" Adele promowała podczas specjalnego wydarzenia "Adele: The One Night Only". To kameralny koncert z Los Angeles z gwiazdorską publicznością i ujmująca rozmowa Adele z Oprah Winfrey. W trakcie występu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością brytyjska wokalistka zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".

