Adele chce ponownie zostać mamą! "Robię listę imion"

Koncerty Adele w Las Vegas, to dla jej fanów nie tylko muzyczna uczta. Niektórzy właśnie w trakcie show brytyjskiej piosenkarki świętują najważniejsze momenty w ich życiu. Niedawno artystka została poproszona przez parę o ujawnienie płci ich dziecka, a podczas ostatniego występu inni rodzice poprosili ją o pomoc w wyborze imienia dla córki. Ta prośba skłoniła autorkę hitu "Hello" do szczerego wyznania. Przyznała, że sama jest gotowa na kolejne dziecko.

Adele /London Entertainment / SplashNews.com/East News /East News