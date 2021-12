"Od lat marzyłam o pracy z Adele, więc gdy poprosiła mnie o zrobienie makijażu, aby uczcić premierę płyty ‘30’, wiedziałam, że muszę wymyślić coś wyjątkowego. Pokazuję moc makijażu na ikonie, a ona próbuje wypromować moją markę" - czytamy w opisie nagrania.

Prawie 30 minutowe wideo obejrzano już ponad dwa miliony razy. Jakie tematy poruszyły gwiazdy podczas robienia makijażu? Możecie dowiedzieć się z materiału poniżej.



Wideo POWER OF MAKEUP: Adele! | NikkieTutorials

Adele promuję płytę "30"

Przypomnijmy, że 19 listopada do sprzedaży trafił czwarty album Adele - "30". Promuje go singel "Easy On Me". W ciągu ponad dwóch tygodni od premiery krążek podbił niemal wszystkie możliwe listy przebojów - zadebiutował na pierwszym miejscu Billboard 200, a także na pierwszych miejscach list przebojów w 30 krajach na całym świecie. Zyskał też tytuł najlepiej sprzedającej się płyty roku 2021 w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Wokalistka ogłosiła również, że od stycznia do kwietnia 2022 roku będzie można oglądać jej występy w ramach jej rezydentury w Las Vegas w Caesars Palace.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go! Polsat

Kim jest NikkieTutorials?

Pod szyldem NikkieTutorials kryje się holenderska youtuberka Nikkie de Jager, która popularność zdobyła za sprawą filmików związanych przede wszystkim z makijażem. Pierwsze nagrania wrzuciła do sieci w 2008 r., gdy miała 14 lat. Z czasem zaczęła zdobywać coraz większą popularność.

W 2017 r. znalazła się na liście influencerów w kategorii beauty magazynu "Forbes". Obecnie kanał ma ponad 13,8 mln subskrybentów.

Nikkie została też ambasadorką dobrej woli ONZ. Była jedną z prowadzących 65. Konkursu Piosenki Eurowizji.



Eurowizja 2021: Pierwszy półfinał 1 / 18 Elena Tsagrinou to reprezentantka Cypru. Źródło: AFP Autor: KENZO TRIBOUILLARD udostępnij

W styczniu 2020 r. o Nikkie zrobiło się głośno z innego powodu. Opublikowała nagranie, w którym wyznała, że na świat przyszła jako chłopiec. Już jako nastolatka rozpoczęła terapię hormonalną (była wówczas prześladowana przez rówieśników), a w wieku 19 lat przeszła pełną korektę płci.

"Od zawsze czułam się dziewczyną. Nie rozumiałam dlaczego mam nosić krótko przycięte włosy, spodnie i T-shirty. Chciałam nosić sukienki. Jako dziecko bawiłam się lalkami, malowałam paznokcie i robiłam sobie różne fryzury" - mówiła po dokonaniu coming outu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland": Marta Burdynowicz doprowadziła Justynę Steczkowską do łez TVP

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!