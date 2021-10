Ada Rusowicz: Królowa polskiego bigbitu. Koncert "Ocalić od zapomnienia" w Polsacie

Ada Rusowicz przyszła na świat 8 września 1944 roku w Wilnie. W 1962 roku Rusowicz podjęła naukę w Zespole Szkół w Sztumie, a następnie zaczęła przyuczać się do zawodu nauczyciela. Pomysł ten jednak porzuciła i zainteresowała się muzyką.

W 1963 roku Ada Rusowicz zdobyła wyróżnienie na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, a rok później wzięła udział w przesłuchaniu do chórku Czesława Niemena, który towarzyszył formacji Niebiesko-Czarni.

Wideo Ada Rusowicz & Niebiesko Czarni - Za daleko mieszkasz miły

W legendarnej grupie działała w latach 1963-1976, gdzie występowała również u boku Heleny Majdaniec. Od 1967 roku śpiewała w Niebiesko-Czarnych już jako solistka. Wraz z zespołem koncertowała we Francji, Belgii, Jugosławii, Finlandii i RFN.

Reklama

Po zakończeniu działalności zespołu, Rusowicz wraz z Wojciechem Kordą występowała w duecie Ada i Korda, jednak projekt nie odniósł tak dużego sukcesu. W latach 80. wokalistka postanowiła wycofać się z życia publicznego i skupić na rodzinie.

Wraz z Kordą Rusowicz miała dwoje dzieci - Bartłomieja i Annę.



1 stycznia 1991 Ada Rusowicz wracała wraz z mężem i nowo poznanymi znajomymi z koncertu w Warszawie. W wyniku wypadku samochodowego pod Poznaniem zginęła. Przeżył tylko Wojciech Korda.

Rusowicz została pochowana na Cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu.

Anna Rusowicz również jest piosenkarką, na swojej pierwszej płycie, pt. "Mój Big-Bit" oprócz 6 premierowych utworów, wykonała także 6 piosenek swojej mamy.

"Kiedy oglądam mamę na ekranie, odnajduję ją w sobie, w każdym moim geście i ruchu. Bo jesteśmy do siebie bardzo podobne. Nie rozumiałam, dlaczego stale gubię biżuterię, dlaczego całymi godzinami łupię orzechy, robię to czy tamto. Potem dowiadywałam się, że mama była taka sama, miała te same upodobania i przyzwyczajenia. Niesamowite jest to, że dopiero teraz, gdy mam prawie 30 lat, czuję, że ją poznaję..." - powiedziała Ania Rusowicz w książce "Być dzieckiem legendy" autorstwa dziennikarki Małgorzaty Puczyłowskiej.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ania Rusowicz Ślepa miłość

Ada Rusowicz: 75. rocznica urodzin 1 / 7 Ada Rusowicz przyszła na świat 8 września 1944 roku w Wilnie. Źródło: Agencja FORUM Autor: Andrzej Wiernicki udostępnij

Koncert "Ocalić od zapomnienia" - kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Ocalić od zapomnienia" będzie muzyczną podróżą wypełnioną wspomnieniami o wspaniałych polskich artystach, których wielkie przeboje pozostaną z nami na zawsze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź koncertu "Ocalić od zapomnienia" w Polsacie Polsat

Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Felicjan Andrzejczak, Igor Herbut, Kuba Badach, Paweł Domagała, Justyna Steczkowska, Ania Rusowicz, Sebastian Riedel, Jan Młynarski, Sebastian Karpiel-Bułecka i wielu innych! Wydarzenie poprowadzi popularny prezenter Polsatu Krzysztof Ibisz.

Najpopularniejszy polski protest song "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena zaśpiewa Krzysztof Cugowski, a ponadczasową "Wolność" grupy Chłopcy z Placu Broni (liderem był Bogdan Łyszkiewicz) wykona zespół Organek.

Czesław Niemen: 15 lat od śmierci wybitnego artysty 1 / 9 17 stycznia 2004 roku, w wieku 65 lat zmarł Czesław Niemen. Artysta od wielu lat cierpiał na nowotwór układu chłonnego. Po śmierci ciało wybitnego twórcy zostało zgodnie z jego wolą skremowane. Pogrzeb muzyka odbył się 30 stycznia 2004 roku na warszawskich Powązkach. Żegnało go ponad 2,5 tys. ludzi w tym władze państwowe. Źródło: East News Autor: Marianna Kowalska udostępnij

Ania Rusowicz w duecie z Kubą Badachem przypomną jedną z najpiękniejszych kompozycji Zbigniewa Wodeckiego do słów Wojciecha Młynarskiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem".

Nie zabraknie utworu z repertuaru zmarłego w tym roku Krzysztofa Krawczyka. Jego hit "Chciałem być" zaśpiewa Krzysztof Kiljański.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Pożegnanie Krzysztofa Krawczyka Polsat News

Usłyszymy też "Krakowski spleen" Kory i grupy Maanam w interpretacji Igora Herbuta. Artystom będzie towarzyszyć orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia.

Koncert będzie transmitowany w Telewizji Polsat 1 listopada od godz. 20.