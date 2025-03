Wśród tegorocznych 14 propozycji do Rock and Roll Hall of Fame znajdziemy ośmiu wykonawców, którzy zostali nominowani po raz pierwszy. Są to: Chubby Checker, Maná, Outkast, Billy Idol, Bad Company, Joe Cocker, The Black Crowes, Phish.

Pozostałe nazwiska to artyści, którzy byli już nominowani w przeszłości: Mariah Carey, Oasis, The White Stripes, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order oraz Soundgarden.

Listę wprowadzonych mamy poznać w kwietniu, a ceremonia odbędzie się jesienią w Los Angeles.

Przypomnijmy, że Rock and Roll Hall of Fame to muzeum rock and rolla i rocka działające w Cleveland, które od 1986 roku honoruje zasłużonych dla historii muzyki artystów. Warunkiem, jaki należy spełnić, by dołączyć do zaszczytnego grona, jest co najmniej 25-letnia aktywność na scenie.

Paul McCartney apeluje o wsparcie dla Joe Cockera. Napisał specjalny list

W akcję wsparcia dla zmarłego w 2014 r. Joe Cockera włączył się Paul McCartney, który napisał specjalny apel w tej sprawie. Podkreślił, że legenda festiwalu Woodstock nigdy nie zabiegała o takie wyróżnienie, ale jego twórczość i dorobek bez wątpienia zasługują na to, by umieścić go pośród wyróżnionych w muzycznej Alei Sław.

"Był wielkim człowiekiem i świetnym piosenkarzem o wyjątkowym stylu. Zaśpiewał jedną z naszych piosenek, 'With A Little Help From My Friends', wersję wyprodukowaną przez Denny'ego Cordella, która była bardzo pomysłowa" - napisał McCartney w liście cytowanej przez serwis Rolling Stone.

"I chociaż Cocker być może nigdy nie zabiegał o miejsce w Galerii Sław, wiem, że byłby niezwykle szczęśliwy i wdzięczny, gdyby znalazł się w miejscu, na jakie zasługuje, w tak znamienitym towarzystwie" - dodał McCartney, który za swoją twórczość solową został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 1999 r. Z kolei w 1988 r. znalazł się tam jako muzyk The Beatles.

Kim był Joe Cocker?

Kariera muzyczna Joe Cockera to seria wzlotów i upadków. Rozpoczął ją w wieku 15 lat w zespole The Avengers, założonym przez jego brata Victora, gdzie występował pod pseudonimem Vance Arnold. Następnie założył z basistą Chrisem Staintonem zespół Grease Band, z którym nagrał swój pierwszy przebój - wspomniany cover "With a Little Help from My Friends" Beatlesów.

W latach 70., z powodu uzależnienia od wyskokowych trunków i nielegalnych substancji, jego kariera podupadła. Powrócił w 1982 roku albumem "Sheffield Steel", w kolejnych wypuszczając m.in. płyty "Civilized Man", "Cocker" czy "Unchain My Heart".

Cocker zajął 97. miejsce na liście 100 najlepszych wokalistów według "Rolling Stone", a za zasługi dla muzyki został odznaczony w 2007 roku Orderem Imperium Brytyjskiego. Zmarł 22 grudnia 2014 r. w wieku 70 lat na raka płuc.

Bogata dyskografia Joe Cockera wypełniona jest po brzegi utworami wykonywanymi wcześniej przez innych (od Steviego Wondera, Boba Marleya, Leonarda Cohena, Eltona Johna, Vana Morrisona, The Lovin' Spoonful, Marvina Gaye'a, po Prince'a, U2, INXS, Bryana Adamsa i R.E.M.), ale Brytyjczyk wielokrotnie udowadniał, że w swoich wersjach potrafi odcisnąć autorskie piętno.

