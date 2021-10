Ada "ADU" Karczmarczyk znowu szokuje! Śpiewa o Janie Pawle II. "JP2 in da house" [WIDEO]

36-letnia Ada "ADU" Karczmarczyk od kilku lat zamieszcza na swoim YouTube'owym koncie utwory muzyczne i artystyczne performance'y. Blogerka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Komunikacji Multimedialnej.

"Traktuję swoją twórczość jako rodzaj awangardowej misji. Interesuje mnie temat przywództwa duchowego, kapłaństwa. Gdyby każdy z nas przez chwilę wyobraził sobie, że jest papieżem, zrozumiałby, co to znaczy odpowiedzialność za przekazywane myśli. Podczas swoich występów doświadczam namiastki bycia kapłanką działającą na ludzkie umysły, wyobraźnię i zrozumiałam, jakie to jest wielkie wyzwanie. Dlatego podziwiam wszystkich, którzy poświęcili życie, żeby wskazywać innym drogę do światła" - cytował wypowiedzi ADU "Wprost".

Reklama

Clip Ada Karczmarczyk Bit z Serca Jezusa

Jak mówiła piosenkarka, zależy jej na tym, by szerzyć wiarę - tym mają być jej utwory. "Jeśli ktoś przypadkiem zaczyna słuchać moich piosenek i to go skłania do refleksji, to jest dobra taktyka ewangelizacyjna" - tłumaczyła. I choć była krytykowana na niemal każdym kroku za swoją kiczowatą twórczość, twierdziła, że kultura masowa oraz katolicyzm mają ze sobą wspólne cechy.

"Te wszystkie kolorowe plastikowe Maryjki. Całe sanktuarium w Licheniu zbudowane jest na kiczu, co jest trudne do wyobrażenia w prawosławiu czy protestantyzmie. To nadaje ludzkie oblicze religii, chociaż trochę sprowadza ją z piedestału na ziemię. Wspólnym mianownikiem jest też zasięg, bo zarówno katolicyzm, jak i pop walczą o masowego odbiorcę" - mówiła w 2015 roku "Wysokim Obcasom".

Ada "ADU" Karczmarczyk - "JP2 in da house". Katolicy oburzeni!

W niedawno zamieszczonym klipie performerka śpiewa o papieżu Janie Pawle II, a w ręku trzyma jego portret. "Potrojona" ADU śpiewa "jednych łączą social media / a innych jego energia / jego przekaz jego życie / jego serca dla nas bicie"

Clip Ada Karczmarczyk JP2 in da house

Sprawdź tekstu do utworu "JP2 in da house" w serwisie Teksciory.pl

Internauci przyjęli jej klip bardzo różnie, ale w ciągu kilku godzin obejrzało go już prawie 150 tysięcy osób. Wśród komentarzy czytamy, że kiczowata forma teledysku i tekstu świetnie przedstawia to, co dzieje się we współczesnej muzyce. Inni natomiast są urażeni wykorzystywaniem wizerunku świętego Kościoła katolickiego.