Acranius bez litości (nowa płyta "Mercy Denied")

"Mercy Denied", pierwszą od pięciu lat płytę Niemców, wyprodukował (w tym miks i mastering) Björn Frommberger, gitarzysta Acranius. Okładkę zaprojektował izraelski artysta Eliran Kantor.

W utworze "Ruthless" zaśpiewał gościnnie Amerykanin Cameron "Big Chocolate" Argon (Disfiguring The Goddes).



Nowy longplay Acranius będzie mieć swą premierę 4 lutego 2022 roku w barwach rodzimej Rising Nemesis Records.



Płytę "Mercy Denied" promują teledyski do utworów "Despairbound", "Rule Of Seven" i najnowszego numeru "No Dignity". Ten ostatni możecie sprawdzić poniżej:

Clip Acranius No Dignity

Oto lista kompozycji albumu "Mercy Denied":

1. "Rule Of Seven"

2. "Despairbound"

3. "Scour"

4. "No Dignity"

5. "Ruthless"

6. "Still Unconquered"

7. "Mercy Denied"

8. "Crooked Leech"

9. "Feigned Death"

10. "Embittered".