Choć trasa była zatytułowana "Power Up", z tego albumu fani zgromadzeni na ostatnim koncercie w Dublinie usłyszeli jedynie utwory "Demon Fire" i "Shot in the Dark". Sobotni występ w Croke Park w stolicy Irlandii oparty był na klasykach z płyt "Back in Black" ("Back in Black", "Hells Bells", "Shoot to Thrill", "You Shook Me All Night Long", "Have a Drink on Me"), "Highway to Hell" ("Highway to Hell", "If You Want Blood (You've Got It)", "Shot Down in Flames") i "Let There Be Rock" ("Whole Lotta Rosie", "Let There Be Rock"). Na finał nie zabrakło wystrzałowych "T.N.T." i "For Those About to Rock (We Salute You)".