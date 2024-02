Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 28 lutego światło dzienne ujrzał tytułowy utwór, a zarazem pierwszy singel z "Humanoid", nowego longplaya Accept, za produkcję którego odpowiadał ponownie brytyjski fachowiec Andy Sneap. Nagrania, miks i mastering odbyły się w studiu Backstage w angielskim Derbyshire. Okładkę "Humanoid", podobnie jak dwu poprzednich albumów Accept, zaprojektował węgierski artysta Gyula Havancsák.

"Utwór tytułowy nawiązuje do wszechobecnego tematu sztucznej inteligencji. W dziwny sposób wkroczyliśmy w ekscytujące czasy... Rewolucja cyfrowa ma ogromny wpływ, prawdopodobnie większy niż wszystko, przez co ludzkość kiedykolwiek przeszła. Rewolucja przemysłowa była ogromna, ale ta może być jeszcze większa, a jesteśmy dopiero na jej początku. Jednak trochę się też boimy, że ludzkość się w tym wszystkim zagubi i zostanie zepchnięta na bok. Utwór robi wrażenie i prowokuje!" - o singlu "Humanoid" mówią muzycy Accept.

Płyta "Humanoid" trafi do sprzedaży 26 kwietnia w barwach austriackiej Napalm Records.

Przypomnijmy, że w ramach zakrojonej na szeroką skalę "Humanoid Tour 2024" Accept zagra na tegorocznej edycji Mystic Festival, która odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej. Dodajmy, że na wszystkich koncertach w Europie, o czym pisaliśmy już w styczniu, koncertowym gitarzystą zespołu będzie znany z Whitesnake Amerykanin Joel Hoekstra.



Teledysk do singla "Humanoid" Accept możecie zobaczyć poniżej:

Clip Accept Humanoid



Accept - szczegóły albumu "Humanoid" (tracklista):

1. "Diving Into Sin"

2. "Humanoid"

3. "Frankenstein"

4. "Man Up"

5. "The Reckoning"

6. "Nobody Gets Out Alive"

7. "Ravages Of Time"

8. "Unbreakable"

9. "Mind Games"

10. "Straight Up Jack"

11. "Southside Of Hell".