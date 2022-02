Absent In Body: Posłuchaj nowego singla "Sarin"

"Sarin" to drugi - po wypuszczonym blisko miesiąc temu "The Acres/The Ache" - singel z "Plague God", debiutanckiego albumu formacji tworzonej przez muzyków znanych m.in. z Sepultury, Amenry i Neurosis.

"'Sarin' to także bezpośredni hołd złożony Dwidowi Hellionowi, który napisał utwór o tym samym tytule z Integrity, i bez którego nigdy by nas sobie nie przedstawiono, a Absent In Body nigdy nie ujrzałby światła dziennego" - powiedział Colin H. Van Eeckhout, wokalista Absent In Body oraz frontman belgijskiej doom / sludgemetalowej formacji Amenra.



Pierwsza płyta eksperymentalnego, sludge / postmetalowego Absent In Body będzie mieć swą premierę 25 maja nakładem Relapse Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Reklama

Przypomnijmy, że pomysłodawcami Absent In Body są Mathieu J. Vandekerckhove, gitarzysta wspomnianej Amenry, oraz Scott Kelly, grający na gitarze wokalisty kultowej amerykańskiej grupy Neurosis. Za zestawem perkusyjnym odnajdujemy z kolei brazylijskiego perkusistę Igora Cavalerę, niegdysiejszego członka słynnej Sepultury.



Teledysk do singla "Sarin" Absent In Body możecie sprawdzić poniżej: