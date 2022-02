Absent In Body debiutuje. Kiedy premiera "Plague God"?

Wyjaśnijmy od razu, że Absent In Body powstał w 2017 roku z inicjatywy Mathieu J. Vandekerckhove'a, gitarzysty belgijskiej doom / sludgemetalowej formacji Amenra, oraz Scotta Kelly'ego, grającego na gitarze wokalisty kultowej amerykańskiej grupy Neurosis. W składzie Absent In Body odnajdujemy także Colina H. Van Eeckhouta, frontmana wspomnianej grupy Amenra, a także brazylijskiego perkusistę Igora Cavalerę, byłego członka słynnej Sepultury.

"Plague God", debiutancki album Absent In Body, nagrano i wyprodukowano w belgijskim studiu Much Luv pod okiem Tima De Gietera, na co dzień basisty Amenry. Mastering wykonał Jack Shirley w amerykańskim studiu Atomic Garden.

"Przy tworzeniu tej muzyki nie narzucaliśmy sobie żadnych ograniczeń. Wszystko działo się bez jakichkolwiek ustępstw, zebraliśmy się i pozwoliliśmy swobodnie ponieść się inspiracji. W tym właśnie tkwi piękno i siła tego albumu"- powiedział Mathieu J. Vandekerckhove. "Współpraca w ramach Absent In Body z tak postępowo myślącymi umysłami jak Colin, Mathieu i Scott jest czymś wspaniałym. Muzyka jest gęsta i powolnie brutalna, czyli bardzo podobna do czasów, w których teraz żyjemy" - dodał Igor Cavalera.

Pierwszy longplay Absent In Body będzie mieć swą premierę 25 marca nakładem filadelfijskiej Relapse Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Z utworem "The Acres/The Ache" Absent In Body możecie się zapoznać poniżej:

Clip ABSENT IN BODY The Acres/The Ache

Oto program albumu "Plague God":

1. "Rise From Ruins"

2. "In Spirit In Spite"

3. "Sarin"

4. "The Acres/The Ache"

5. "The Half Rising Man".