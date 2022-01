Trzecią płytę solowego przedsięwzięcia Olve "Abbatha" Eikemo, byłego frontmana Immortal, wyprodukowano w norweskich Dub Studio i Bergen Lydstudio, czym zajęli się Endre Kirkesola (w tym miks), Dag Erik Nygaard oraz członkowie projektu Abbath.

Mastering "Dread Reaver" wykonał Maor Appelbaum (m.in. Faith No More, Halford) w Maor Appelbaum Mastering w Los Angeles.



Autorem okładki jest Bjørn Stian Bjoarvik.



Prócz autorskich kompozycji, na nowym albumie Abbatha usłyszymy przeróbkę "Trapped Under Ice" Metalliki.

Dodajmy, że poza Abbathem w aktualnym składzie projektu odnajdujemy fińskiego perkusistę Ukriego Suvilehto, gitarzystę prowadzącego Ole André Farstada oraz pochodzącą z Włoch Mię Wallace, basistkę kojarzoną także z międzynarodową, żeńską formacją Nervosa spod znaku thrash metalu.



Następca albumu "Outstrider" (2019 r.) będzie mieć swą premierę 25 marca nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).



Longplay "Dread Reaver" pilotuje numer "Dream Cull". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Abbath Dream Cull

Oto lista utworów albumu "Dread Reaver":



1. "Acid Haze"

2. "Scarred Core"

3. "Dream Cull"

4. "Myrmidon"

5. "The Deep Unbound"

6. "Septentrion"

7. "Trapped Under Ice"

8. "The Book Of Breath"

9. "Dread Reaver"

10. "Make My Day".