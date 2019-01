ABBA: Nowe piosenki opóźnione

Dwie nowe piosenki legendarnej grupy ABBA miały trafić do fanów pod koniec 2018 roku. Premierą została jednak przełożona i nowe nagrania ukażą się dopiero po wakacjach.

"Piosenki nie ukażą się przed wakacjami" - zapowiedział rzecznik grupy ABBA.

Dodał, że "pojawią się tylko dwie piosenki", a nie jak wcześniej spekulowano cały album.

Wspomniane premierowe utwory to "I Still Have Faith In You" oraz "Don't Shut Me Down".

Członkowie Abby spotkali się w 2018 roku z powodu projektu zatytułowanego "Virtual Abba". Pomysłodawcą jest twórca "Idola" Simon Fuller, a chodzi o to, by ABBA w formie wirtualnej wyruszyła w trasę koncertową.

"Decyzja, by wyruszyć w trasę z awatarami Abby, okazuje się mieć niespodziewane konsekwencje" - napisali członkowie grupy w swoim oświadczeniu.

"Uznaliśmy, że po 35 latach wejście wspólnie do studia będzie dla nas przyjemnością. Poczuliśmy się, jakby czas stanął w miejscu, a my byliśmy tylko na krótkich wakacjach. Posunęliśmy się w latach, ale piosenka jest ciągle młoda" - dodali muzycy.

Kwartet ze Sztokholmu reaktywował się w czerwcu 2016 roku na jeden krótki występ w swoim rodzinnym mieście, z okazji 50-lecia konkursu Eurowizji.

ABBA działała od 1972 do 1982 roku. Według różnych szacunków, płyty zespołu rozeszły się w nakładzie od 380 do 500 mln egzemplarzy. Szwedzka grupa wylansowała wiele przebojów, jak pamiętne "Waterloo", "SOS", "Fernando", "Dancing Queen", "Money" czy "Mamma Mia".

Zespół tworzą Agnetha Faltskog, Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus. Prywatnie tworzyli dwa małżeństwa (Faltskog i Ulvaeus oraz Frida i Andersson), które jednak zakończyły się rozwodami, odpowiednio w 1979 i 1981 r.