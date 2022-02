Według doniesień fanklubu ABBY, twórca wielu przebojów grupy, Bjorn Ulvaeus i jego żona Lena rozstali się po 41 latach małżeństwa. Para, która pobrała się w 1981 roku i doczekała się dwójki dzieci, ogłosiła, że ma w planach rozwód, ale ich stosunki są dobre. "Pozostajemy dobrymi przyjaciółmi" - czytamy w oświadczeniu.

Clip Abba Chiquitita

"Po wielu pięknych i pełnych wrażeń latach, zdecydowaliśmy się na rozwód" - napisali małżonkowie we wspólnym oświadczeniu. Co ciekawe, oświadczenie zniknęło już ze strony fanclubu ABBA na Twitterze. "Pozostajemy bliskimi, dobrymi przyjaciółmi i nadal będziemy wspólnie świętować urodziny naszych wnuków i inne uroczystości rodzinne" - mogliśmy przeczytać dalej we wpisie.

Para poznała się na imprezie noworocznej w 1981 roku w domu kolegów Bjorna z ABBY - Benny'ego Anderssona i Anni-Frid Lyngstad. "To było jak uderzenie błyskawicy" - mówił niegdyś o pierwszym spotkaniu z Leną muzyk. Wcześniej jego żoną (w latach 1971-1979) była Agnetha Faltskog.



ABBA w Polsce. To już 45 lat! 1 / 9 Przyjazd zespołu ABBA do Polski był jednym z największych wydarzeń tamtych czasów. 7 października 1976 roku grupa odwiedziła nasz kraj, a fani wręcz nie mogli w to uwierzyć! Półki w sklepach były puste, płyty w większości pirackie, a u nas zagrała największa gwiazda muzyki! Jak doszło do tego koncertu? Źródło: Agencja FORUM Autor: Andrzej Wiernicki / Forum udostępnij

W ubiegłym roku doszło do niespodziewanej sytuacji - szwedzka grupa ogłosiła powrót, a na jesień wypuściła pierwszy od 40 lat studyjny album "Voyage" (sprawdź!). Jest on klamrą dla kariery jednej z najpopularniejszych popowych grup w historii muzyki. Album promuje futurystyczna trasa, która będzie odbywać się w specjalnie wybudowanej hali w Londynie. Podczas niej zaprezentują się hologramy muzyków ABBY.