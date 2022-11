Od dnia premiery, czyli 30 listopada 1982 roku album był obecny przez ponad 500 tygodni na liście Billboardu, z czego 37 na pierwszym miejscu. "Thriller" otrzymał 8 nagród Grammy oraz pokrył się trzydziestoczterokrotną platyną. Globalnie, album Jacksona znalazł się na pierwszym miejscu m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Australii, Danii, Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Nowej Zelandii i Kanadzie. Z "Thrillera" pochodzą takie single jak "Beat It", "Billie Jean" oraz tytułowy utwór. Wszystkie z nich zdobyły szczyt listy Billboard Hot 100.

Michael Jackson i "Thriller". Kultowy album

Muzyka z "Thrillera" to ponadczasowa definicja takich gatunków jak pop, rock czy soul. Singel "Beat It" był swego rodzaju połączeniem popu z rockiem i zapisał się w historii muzyki m.in. dzięki wstawkom gitarowym Eddiego Van Halena. Na tym samym albumie znalazły się kompozycje z afrykańskimi korzeniami: "Wanna Be Startin' Somethin'" oraz rytmiczna i bluesowa "Billie Jean".

Michael Jackson postanowił zrewolucjonizować sposób opowiadania historii i rozrywki na wielką skalę, ale niestety napotkał przeszkody. Mimo spektakularnej kinematografii, dramatycznej narracji i niesamowitej choreografii, przez pewien czas teledysk do "Billie Jean" nie pojawił się na antenie MTV. Gdy w końcu to się udało, oglądalność stacji poszybowała w górę, a drzwi dla pokolenia afroamerykańskich artystów zostały szeroko otwarte.

Następnie pojawił się niezapomniany film krótkometrażowy "Beat It", w którym Jackson połączył dwa gangi dzięki sile muzyki i tańca. Kolejnym klipem był kultowy już "Thriller". Premiera teledysku odbyła się w AVCO Theater w Los Angeles w 1983 roku. Bilety na pokazy były wyprzedane każdej nocy przez trzy tygodnie. Żaden inny teledysk nie wywołał takiego poruszenia i nie przykuł naszej uwagi tak bardzo, że 40 lat później wszyscy uważamy go za kultowy i pozostaje on jedynym video, który został wpisany na elitarną listę dziedzictwa kulturalnego Stanów Zjednoczonych.

Clip Michael Jackson Beat It

Michael Jackson "Thriller" - tracklista specjalnej edycji

CD 1:

1. Wanna Be Startin' Somethin'

2. Baby Be Mine

3. The Girl Is Mine

4. Thriller

5. Beat It

6. Billie Jean

7. Human Nature

8. P.Y.T. (Pretty Young Thing)

9. The Lady in My Life



CD 2:



1. Starlight

2. Got the Hots (Demo)

3. Who Do You Know (Demo)

4. Carousel

5. Behind The Mask (Mike's Mix) (Demo)

6. Can't Get Outta The Rain

7. The Toy (Demo)

8. Sunset Driver (Demo)

9. What A Lovely Way To Go (Demo)

10. She's Trouble (Demo)