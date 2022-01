Płyta "Red Green Blue" ukaże się 20 maja i zawierać będzie solowe utwory każdego z członków składu.

Przed premierą albumu do sieci trafią trzy single - każdy z nich autorstwa jednego z braci - 11 lutego światło dzienne ujrzy piosenka "Child At Heart" Taylora Hansona, 11 marca ukaże się singel "Write You a Song" Isaaca Hansona. A ostatni numer - "Don’t Let Me Down" autorstwa Zaca Hansona - pojawi się 15 kwietnia.



"Wchodząc w 30. rok działalności naszego zespołu, poczuliśmy, że konieczne jest opowiadanie naszej historii tak, jak możemy i w taki sposób, aby stanowiła dla nas możliwość rozwoju i powód, aby ludzie nadal nas słuchali" - tłumaczy Issac. "'Red Green Blue' to dzielenie się tym, co uczyniło nas zespołem, który był w stanie przetrwać wiele burz" - dodał.



Reklama

Instagram Post

Zespół w czerwcu wyruszy w trasę koncertową, która obejmie Stany Zjednoczone oraz kraje Zachodniej Europy.

Kim są bracia Hanson?

Grupa Hanson światową popularność zdobyła w 1997 r. za sprawą singla "MMMBop" (ponad 100 mln odsłon) z debiutanckiego albumu w dużej wytwórni - "Middle of Nowhere". Płyta przyniosła rodzeństwu trzy nominacje do Grammy. Zac miał wówczas 12 lat, stając się czwartym najmłodszym wykonawcą z nominacją do tej nagrody.

Clip Hanson MMMBop

Do dziś amerykańska formacja sprzedała ponad 16 mln płyt na całym świecie. W USA umieściła trzy piosenki w Top 20 listy singli. Jeszcze lepszym wynikiem - osiem utworów w Top 20 - może pochwalić się w Wielkiej Brytanii.

Po rozstaniu z dużą wytwórnią na początku XXI wieku bracia nagrywają dla własnego niezależnego labelu - 3CG Records.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hanson Penny And Me

W życiu prywatnym lider zespołu, Taylor Hanson, jest ojcem siedmiorga dzieci. Licznym potomstwem mogą pochwalić się także pozostali członkowie grupy. Najstarszy z nich Isaac ma trójkę dzieci, a Zac czwórkę.