1349: Nowa EP-ka "Through Eyes Of Stone"

Norwegowie z blackmetalowej formacji 1349 wypuszczą w sierpniu nowy materiał.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego singla / EP-ki "Dødskamp" z kwietnia tego roku, tak i "Through Eyes Of Stone" wzbogaci utwór koncertowy; tym razem będzie to zarejestrowany w Tokio "Riders Of The Apocalypse".

Nagrania (w tym miks i mastering) odbyły się pod okiem Jarretta Pritcharda.



Z innych wieści z obozu podopiecznych francuskiej Season Of Mist dowiadujemy się, że zespół z Oslo zakończył nagrania szóstej płyty. Następca albumu "Massive Cauldron Of Chaos" (2014 r.) trafi do sprzedaży jesienią.



EP-ka "Through Eyes Of Stone" dostępna będzie na 10-celowym winylu od 16 sierpnia.



Kompozycji "Through Eyes Of Stone" 1349 możecie posłuchać poniżej:

Wideo 1349 - Through Eyes of Stone (Official Streaming video)