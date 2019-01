Dzieło Muncha wg 1349

Blackmetalowa grupa 1349 z Norwegii skomponowała utwór inspirowany twórczością Edvarda Muncha.

1349 zintepretowali "Krzyk" Muncha /Oficjalna strona zespołu

Mowa o utworze "Dødskamp", którego źródłem inspiracji stał się obraz Muncha o tym samym tytule.

Powstanie tej kompozycji zostało zlecone przez państwowe instytucje Innovation Norway, Visit Norway i Muzeum Muncha, które poprosiły czterech norweskich artystów z różnych gatunków o zinterpretowanie z własnej perspektywy dowolnie wybranego dzieła autora słynnego "Krzyku". Muzycy 1349 spojrzeli na twórczość Muncha z blackmetalowego punktu widzenia.

"Munch jest prawdopodobnie największym norweskim artystą w historii, wraz z (kompozytorem) Edvardem Griegiem, jak mniemam. Jego prace są niesamowicie mroczne i pełne grozy, odzwierciedlają niepokój, cierpienie i samotność w sposób, w jaki sam je postrzegam. Stąd idealnie to do nas pasowało. Wybrałem obraz 'Dødskamp', czyli 'Walka śmierci', co samo mówi już wiele. Z emocjonalnego punktu widzenia było to ciężkie zadanie, a zarazem zupełnie nowy sposób komponowana - niczym długie noce - pozbawiony snu. W ostatecznym rozrachunku, opłaciło się. Utwór ten to ścieżka dźwiękowa do rozterek związanych ze śmiertelnością" - wyjaśnił Archaon, gitarzysta 1349.

"Dødskamp" ukaże się jako singel oraz EP-ka wraz z koncertowym utworem "Atomic Chapel". Materiał ten trafi do sprzedaży 5 kwietnia nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (winyl, cyfrowo).

Przypomnijmy, że "Massive Cauldron Of Chaos", ostatnia duża płyta 1349, miała swą premierę w 2014 roku. Według najnowszych zapowiedzi, jej następca ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

Kompozycję "Dødskamp" 1349 możecie sprawdzić poniżej: