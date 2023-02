12-letni Dawid Podsiadło śpiewa hit Myslovitz. Archiwalne wideo podbija sieć

Dawid Podsiadło w 2022 roku dał trzy wyjątkowe koncerty na stadionach, gdzie oklaskiwało go za każdym razem kilkadziesiąt tysięcy fanów. To właśnie z jednego z tych występów - na Stadionie Śląskim w Chorzowie - wokalista opublikował wideo z duetu z Arturem Rojkiem .

Razem wykonali wówczas przebój "Długość dźwięku samotności" z repertuaru grupy Myslovitz . Wokalistą tej śląskiej formacji w latach 1992-2012 był właśnie Rojek.

Reklama

Wideo Dawid Podsiadło i Artur Rojek - Długość dźwięku samotności (Chorzów, 25.06.2022)

"Powiedzieć, że było to spełnienie marzeń, to nic nie powiedzieć. Tego wieczoru, zagraliśmy legendarny utwór zespołu Myslovitz - 'Długość dźwięku samotności' dla ponad 60 tysięcy osób. Mogłem zaśpiewać utwór, od którego muzyczne marzenia się u mnie zaczęły. I mogłem go wykonać z Arturem Rojkiem. Za każdym razem jak oglądam to video to nie mogę uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Bo są to przeżycia, o których nawet nie wiesz, że możesz marzyć. Trochę jak lot w kosmos. Dla kogoś kto nie jest astronautą w sensie. Tak, granie dla Was, zebranych w ponad 60 tysięcy osób to było COŚ.

Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócimy" - napisał Podsiadło na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

Podczas występu na Stadionie Śląskim na telebimach można było wówczas zobaczyć archiwalny występ Dawida, gdy ten miał 12 lat. 11 lipca 2005 r. na scenie zaśpiewał on właśnie "Długość dźwięku samotności".

"Ten utwór zespołu Myslovitz to był pierwszy utwór w życiu, jaki wykonałem publicznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę zrobić to ponownie" - wspomniał Podsiadło.

W ramach trasy "Przed i Po Tour" w czerwcu Dawid Podsiadło da serię specjalnych koncertów w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie towarzyszyć mu (w różnych układach personalnych) specjalni goście: Artur Rojek, Kaśka Sochacka, Kortez, Daria ze Śląska, Vito, Ralph Kaminski czy Krzysztof Zalewski.

Instagram Post Rozwiń

Dawid Podsiadło - daty koncertów "Przed i Po Tour". Kiedy rusza sprzedaż biletów?

7.03 - Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

8.03 - Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

10.03 - Kraków, ICE

11.03 - Kraków, ICE

18.03 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

19.03 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

20.03 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

30.03 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

31.03 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

15.04 - Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

16.04 - Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

20.04 - Toruń, CKK Jordanki

21.04 - Toruń, CKK Jordanki

24.04 - Częstochowa, Filharmonia Częstochowska

25.04 - Częstochowa, Filharmonia Częstochowska

1.05 - Katowice, NOSPR

2.05 - Katowice, NOSPR

8.05 - Łódź, Wytwórnia

9.05 - Łódź, Wytwórnia

17.05 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall

18.05 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall

22.05 - Szczecin, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

23.05 - Szczecin, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

26.05 - Poznań, Sala Ziemi MTP

27.05 - Poznań, Sala Ziemi MTP

9.06 - Sopot, Opera Leśna

10.06 - Sopot, Opera Leśna

11.06 - Sopot, Opera Leśna

14.06 - Sopot, Opera Leśna.

Bilety trafiły już do sprzedaży.