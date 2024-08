Lata 90. to dekada pełna niezapomnianych utworów o miłości, które do dziś wywołują wzruszenia i są odtwarzane na romantycznych spotkaniach. W tym czasie powstało wiele kultowych piosenek, które poruszały serca milionów słuchaczy na całym świecie. Oto zestawienie 10 największych hitów o miłości z lat 90., które wciąż mają swoje miejsce na playlistach zakochanych.

Whitney Houston - "I Will Always Love You"

"I Will Always Love You" to niekwestionowany numer jeden wśród miłosnych ballad lat 90. Whitney Houston wykonała ten utwór w 1992 roku na potrzeby filmu "Bodyguard", gdzie zagrała u boku Kevina Costnera. Piosenka, pierwotnie napisana i zaśpiewana przez Dolly Parton w wersji country, stała się globalnym hitem i jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w dorobku Houston. Potężne wokale i pełne emocji wykonanie sprawiły, że "I Will Always Love You" stało się symbolem miłości, której nie sposób zapomnieć.

Celine Dion - "My Heart Will Go On"

Nie można wspominać lat 90. bez "My Heart Will Go On" Celine Dion, hymnu miłosnego z filmu "Titanic". Piosenka, skomponowana przez Jamesa Hornera, a napisana przez Willa Jenningsa, zdobyła liczne nagrody, w tym Oscara i Grammy. Z epickim refrenem i wzruszającymi zwrotkami, utwór ten stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów o miłości. Przebój Celine Dion do dziś kojarzy się z tragiczną, ale piękną historią miłości Jacka i Rose, granych przez Leonardo DiCaprio i Kate Winslet.

Varius Manx - "Piosenka księżycowa"

"Piosenka księżycowa" to jeden z największych hitów zespołu Varius Manx, który stał się symbolem polskiej muzyki lat 90. Utwór, wydany w 1994 roku na albumie "Emu", opowiada o romantycznej miłości i pragnieniu bliskości z ukochaną osobą. Charakterystyczny wokal Anity Lipnickiej, delikatna melodia oraz nostalgiczny tekst sprawiły, że "Piosenka księżycowa" stała się jednym z najchętniej słuchanych przebojów tamtych lat. Piosenka do dziś jest symbolem polskich ballad o miłości i niezmiennie wywołuje wzruszenie u słuchaczy.

Savage Garden - "Truly Madly Deeply"

"Truly Madly Deeply" to jedna z najbardziej romantycznych piosenek końca lat 90. Australijski duet Savage Garden wydał ten utwór w 1997 roku, a szybko stał się on hitem na całym świecie. Piosenka opowiada o oddaniu i głębokiej miłości, która trwa pomimo wszelkich przeciwności. Delikatny wokal Darrena Hayesa i melodyjna linia utworu sprawiły, że "Truly Madly Deeply" stało się klasykiem romantycznych playlist.

Bryan Adams - "(Everything I Do) I Do It for You"

Bryan Adams zyskał światową sławę dzięki swojemu utworowi "(Everything I Do) I Do It for You", który stał się hitem lat 90. Piosenka, napisana na potrzeby filmu "Robin Hood: Książę Złodziei", szybko podbiła listy przebojów, utrzymując się na szczycie przez wiele tygodni. Utwór, pełen emocji i oddania, stał się hymn miłosnym na całym świecie, a jego tekst i melodia do dziś wywołują dreszcze u słuchaczy.

Wet Wet Wet - "Love Is All Around"

Wet Wet Wet to szkocki zespół soft rockowy, założony w 1982 roku. Ich wersja utworu "Love Is All Around" z lat 60. przyniosła im międzynarodową sławę. Piosenka zyskała ogromną popularność po pojawieniu się w filmie "Cztery wesela i pogrzeb", stając się globalnym hitem i utrzymując się przez piętnaście tygodni na szczycie listy przebojów w Wielkiej Brytanii.

Edyta Bartosiewicz - "Zegar"

"Zegar" to jeden z największych przebojów Edyty Bartosiewicz, pochodzący z albumu "Szok'n'Show" wydanego w 1995 roku. Utwór porusza temat miłości, tęsknoty i upływającego czasu, co sprawia, że jest to piosenka pełna emocji i głębi. Charakterystyczny głos Bartosiewicz oraz rockowe brzmienie utworu "Zegar" sprawiły, że piosenka stała się hitem i jest do dziś chętnie słuchana przez kolejne pokolenia. Tekst utworu, pełen symboliki i poetyckich obrazów, czyni go jednym z najbardziej poruszających polskich utworów o miłości lat 90.

Aerosmith - "I Don’t Want to Miss a Thing"

"I Don’t Want to Miss a Thing" to rockowa ballada zespołu Aerosmith, napisana na potrzeby filmu "Armageddon" z 1998 roku. Utwór stał się hitem dzięki swojemu epickiemu brzmieniu i pełnemu pasji wokalowi Stevena Tylera. Piosenka opowiada o miłości, która jest tak silna, że nie chce się stracić ani jednej chwili z ukochaną osobą. "I Don’t Want to Miss a Thing" stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu i nieodłącznym elementem romantycznych playlist.

Budka Suflera – „Takie tango”

"Takie tango" to przebój Budki Suflera, który zadebiutował w 1997 roku na albumie "Nic nie boli, tak jak życie". Utwór szybko zdobył popularność dzięki swojemu dynamicznemu rytmowi i emocjonalnemu tekstowi, który opowiada o skomplikowanych relacjach miłosnych. "Takie tango" stało się jednym z największych hitów w historii zespołu.

R. Kelly - "I Believe I Can Fly"

Chociaż "I Believe I Can Fly" R. Kelly’ego jest często kojarzone z inspirującą balladą, to również opowiada o miłości - do siebie, do życia, do możliwości, jakie ono niesie. Utwór ten, wydany w 1996 roku, stał się globalnym hitem i zyskał status klasyka. Piosenka została nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym Grammy, i do dziś inspiruje słuchaczy na całym świecie.

