10 ciekawostek o kultowej piosence "Stand By Me". Dlaczego ta piosenka wciąż nas porusza?

"Stand By Me" to jeden z tych utworów, które na trwałe wpisały się w historię muzyki popularnej. Powstały w 1961 roku, zyskał ogromną popularność na całym świecie, stając się hymnem miłości, lojalności i wsparcia. Przez lata doczekał się wielu interpretacji i adaptacji, a jego uniwersalne przesłanie wciąż przemawia do kolejnych pokoleń słuchaczy. Oto 10 ciekawostek o tym kultowym utworze, które warto znać.

Inspiracja z gospel i hymnu religijnego

Piosenka "Stand By Me" ma swoje korzenie w utworach gospel. Główną inspiracją dla Bena E. Kinga była piosenka "Stand By Me Father", napisana przez Stana Cooka i J.W. Alexandra, a nagrana przez zespół The Soul Stirrers. Ponadto, King czerpał z hymnu autorstwa Charlesa Alberta Tindleya, napisanego w 1905 roku. Oba te utwory były często wykonywane podczas nabożeństw na południu Stanów Zjednoczonych, co nadało "Stand By Me" głębokiego, duchowego znaczenia.

Z początku miał być utworem dla The Drifters

Co ciekawe, Ben E. King nie zamierzał pierwotnie nagrywać "Stand By Me" jako solowego utworu. Piosenka została napisana z myślą o grupie The Drifters, której King był członkiem przed rozpoczęciem solowej kariery. Zespół jednak odrzucił propozycję wykonania tego utworu, co skłoniło Kinga do nagrania go samodzielnie. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę.

Związek z filmem "Stań przy mnie"

Utwór "Stand By Me" ponownie trafił na listy przebojów w 1986 roku, kiedy został wykorzystany jako tytułowa piosenka i główny motyw muzyczny filmu "Stań przy mnie" w reżyserii Roba Reinera. Film, oparty na opowiadaniu Stephena Kinga, zyskał dużą popularność, a w ramach jego promocji nagrano teledysk, w którym wystąpili Ben E. King oraz aktorzy River Phoenix i Will Wheaton. Dzięki temu singiel zyskał nowe życie i ponownie znalazł się na szczytach światowych list przebojów.

Jeden z najczęściej coverowanych utworów

"Stand By Me" jest jednym z najczęściej coverowanych utworów w historii muzyki. Do tej pory powstało niemal 500 różnych wersji, w tym interpretacje takich artystów jak John Lennon, Tracy Chapman, Otis Redding, czy nawet Muhammad Ali. Co ciekawe, dzięki różnorodnym wersjom piosenka pojawiała się na liście Billboard Hot 100 aż 9 razy, co świadczy o jej nieustającej popularności.

Wpływ na muzykę współczesną

Sample z "Stand By Me" został wykorzystany w popularnym utworze "Beautiful Girls" Seana Kingstona z 2007 roku. Sam Ben E. King w wywiadzie dla Spinner UK przyznał, że jest to jedna z jego ulubionych adaptacji "Stand By Me". To kolejny dowód na to, że piosenka nieustannie inspiruje nowych artystów i odnajduje się w różnych gatunkach muzycznych.

Reklama jeansów Levi’s 501

W latach 80. utwór zyskał szczególną popularność w Europie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, między innymi dzięki reklamie jeansów Levi’s 501. Reklama stała się kultowym elementem popkultury, a "Stand By Me" rozbrzmiewający w tle przypomniał o ponadczasowej sile tej piosenki nowemu pokoleniu słuchaczy.

Twórcy utworu i charakterystyczna linia basu

"Stand By Me" to wynik współpracy Bena E. Kinga z legendarnym duetem kompozytorsko-pisarskim - Jerrym Leiberem i Mikem Stollerem. To właśnie Mike Stoller jest autorem charakterystycznej linii basu, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów utworu. Muzyka w "Stand By Me" doskonale oddaje emocjonalny klimat tekstu, czyniąc z tego utworu prawdziwy klasyk.

Hymn australijskiego klubu piłkarskiego

Niewielu wie, że "Stand By Me" jest również hymnem australijskiego klubu piłkarskiego Melbourne Victory. Piosenka rozbrzmiewa na stadionie za każdym razem, gdy piłkarze wychodzą na murawę na początku spotkania, dodając im otuchy i motywując do walki.

Miejsce w historii muzyki XX wieku

W 1999 roku organizacja BMI (Broadcast Music, Inc.) ogłosiła, że "Stand By Me" znalazło się na 4. miejscu listy 100 najlepszych utworów XX wieku. Jest to ogromne wyróżnienie, które potwierdza znaczenie i wpływ, jaki ten utwór wywarł na światową muzykę.

Wykonanie na królewskim ślubie

"Stand By Me" nie przestaje być symbolem miłości i wsparcia, co udowodnił ślub Księcia Harry’ego i Meghan Markle w 2018 roku. Piosenka została wykonana przez The Kingdom Choir podczas ceremonii, wzruszając wszystkich zgromadzonych. Podobno jest to jeden z ulubionych utworów książęcej pary, co tylko podkreśla jego uniwersalne przesłanie.

Tak Natalia Nykiel szykuje się do „Tańca z gwiazdami” Newseria Lifestyle/informacja prasowa