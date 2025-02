"W ostatnich latach kilkukrotnie się z nim spotkałem i wiem, że on sam uważa tamto hasło za bardzo zabawne. To świetny facet" - potwierdzał sam David Gilmour , wokalista Pink Floyd.

John Lydon przyznał niegdyś nawet, że stał się wielkim fanem jednego z albumów Pink Floyd. Materiał nagrany na krążku "The Dark Side of The Moon" z 1973 r. był jego zdaniem genialny. W 2010 r., w wywiadzie dla "The Quietus", wyznał otwarcie, że zespołu nie da się nie lubić. "Musiałbyś być tępy jak but, żeby powiedzieć, że nie lubisz Pink Floyd. Zrobili świetną robotę" - podsumował.