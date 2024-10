Na "Nomad" nie brakuje ciężkich gitarowych rockowych utworów (singlowe "Cheap Shots" i "On The Table"), ale są też nagrania bardzo różnorodne ("Nihilist"). Richie Kotzen odpowiedzialny jest nie tylko za wokale i partie gitar, ale zagrał prawie na każdym instrumencie na tej płycie. To on również zajął się aranżacjami i produkcją.