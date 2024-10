Pochodzący ze Szkocji Ray Wilson przez trzy lata (1996-98) był wokalistą słynnej grupy Genesis , koncertował w różnych krajach, ale miłość do dużo młodszej Gosi Mielech (tancerka Polskiego Teatru Tańca ) sprawiła, że zapuścił korzenie w Polsce. To właśnie z nią był związany przez lata; razem mieszkali w Poznaniu.

Wspomniana Marika (wcześniej znana jako Marika Jasek) jest wokalistką i kompozytorką. Próbowała swoich sił w 10. edycji "Must Be The Music" w Polsacie, ale przekonała do siebie tylko Korę, która też jakoś nie była zachwycona. Wcześniej z grupą Memphis Mafia zajęła drugie miejsce w konkursie towarzyszącym tegorocznemu Piknikowi Country w Mrągowie.