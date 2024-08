Elvis Presley był bożyszczem lat 70., zwłaszcza wśród nastolatków. Jego najwierniejsi fani po dziś dzień nazywają go królem rock and rolla . Tworzył sentymentalne piosenki z gitarowym akompaniamentem, a na scenie zachowywał się odważnie i prowokacyjnie - to sprawiało, że był sensacją tamtych lat. Jedni go kochali, inni nienawidzili. Jedno jest pewne - jego dorobek muzyczny na zawsze wpłynął na kulturę popularną oraz branżę muzyczną.

Kariera piosenkarza trwała stosunkowo krótko, a zakończyła się śmiercią wokalisty, którego tłumy fanów opłakiwały latami. W ciągu dwóch dekad Elvisowi udało się nagrać ponad dwadzieścia albumów i wypromować wiele piosenek, które stały się nieśmiertelnymi przebojami. Jeden z nich, zatytułowany "Suspicious Minds" , zyskał zaszczytne miejsce na liście 500 najlepszych piosenek w historii. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że utwór pierwotnie nie należał do króla rock and rolla. Autorem i pierwszym wykonawcą piosenki był zupełnie inny artysta.

Piosenka "Suspicious Minds" przed trafieniem w ręce Elvisa Presleya należała do Marka Jamesa . Amerykański wokalista i tekściarz napisał ją w 1968 roku. Inspiracją dla muzyka były wydarzenia z jego życia prywatnego. Historia przedstawiona w piosence opowiada bowiem o niespełnionej miłości i skomplikowanej relacji. James, w trakcie pisania słów do utworu, był mężem Shirley Yates , jednak w głębi duszy wciąż marzył o swojej miłości z czasów liceum.

Dzieje piosenki "Suspicious Minds" odmienił Elvis Presley. To dzięki legendarnemu wokaliście stała się ona ponadczasowym hitem. Wszystko wynikło z przypadku - Elvis Presley wynajął bowiem to samo studio nagraniowe, w którym chwilę wcześniej nagrywał Mark James. Król rock and rolla pracował wówczas nad swoim dziewiątym albumem, do którego brakowało mu materiału. Dostał propozycję, aby przesłuchać "Suspicious Minds" i błyskawicznie stwierdził, że wylansuje go na wielki przebój.