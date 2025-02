Australijskie i brytyjskie media przekazały smutną wiadomość o odejściu Gordona"Snowy'ego" Fleeta. 84-letni perkusista zmarł we wtorek 18 lutego 2025 r. w swoim domu w Perth, a okoliczności jego śmierci nie zostały ujawnione. Pozostawił w głębokim żalu żonę, z którą przeżył 60 lat, oraz syna.

Nie żyje Gordon Fleet. Perkusista założył legendarną grupę The Easybeats

Urodzony w Liverpoolu perkusista już jako młody chłopak przeprowadził się do Australii. Tam założył zespół The Easybeats, który w latach 60. stał się pierwszą kapelą rockową w kraju z międzynarodowymi sukcesami. Snowy Fleet wymyślił nazwę dla formacji, będącą swoistym hołdem dla The Beatles. Grał w zespole w latach jego największej świetności - od 1964 do 1967 r.

Gdy perkusista opuścił zespół, założył własną firmę budowlaną w Australii Zachodniej. Prowadził biznes aż do śmierci.

Zespół The Easybeats rozpadł się w 1969 r., dwa lata po opuszczeniu składu przez Snowy'ego Fleeta. Jak twierdzi "The West Australian", perkusista zdecydował się zakończyć współpracę z formacją, bo nie potrafił pogodzić życia rodzinnego z nieustannym koncertowaniem. Spędzał zbyt wiele czasu z dala od żony i małego dziecka. W 1986 r. powrócił do grania z kolegami na czas trwania jednej trasy koncertowej.

The Easybeats byli australijskim fenomenem. W latach 60. doganiali swoją popularnością The Beatles

The Easybeats szturmem podbili Amerykę i w pewnym momencie swojej kariery mogli rywalizować nawet z popularnością Beatlesów. Ich utwór "Friday On My Mind" z 1966 r. osiągnął nie tylko pierwsze miejsce na australijskich listach przebojów, lecz także znalazł się w pierwszej 20 w USA. Do innych wielkich hitów grupy należą m.in. "Sorry", "She's So Fine" czy "Wedding Ring".

W 2005 r. formacja Gordona Fleeta została wprowadzona do Galerii Sław ARIA za swój nieoceniony wkład w rozwój branży i kolejnych pokoleń muzyków.

Grażyna Łobaszewska w "The Voice Senior". Zaskoczyła nową wersją wielkiego przeboju TVP