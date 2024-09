Utwór "Jolka, Jolka, pamiętasz" to po dziś dzień jedna z najpopularniejszych piosenek Budki Suflera. I chociaż dla wielu fanów zespołu głosem grupy na zawsze pozostanie Krzysztof Cugowski, to hit ten został wyśpiewany nie przez niego, a przez Felicjana Andrzejczaka. Po raz pierwszy pojawił się bowiem na kompilacyjnym albumie "1974-1984", a chwilę przed jego premierą to Andrzejczak został wokalistą formacji.