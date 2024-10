Na nowej płycie usłyszymy między innymi kompozycję The Black Keys "Mi Tormenta", w której gościnnie występuje DannyLux.

"Mi Tormenta" z hiszpańskim wokalem

Piosenka zaskakuje unikalnym brzmieniem, ponieważ po raz pierwszy w karierze zespołu usłyszymy Dan Auerbacha, wokalistę i gitarzystę The Black Keys, śpiewającego po hiszpańsku. Towarzyszący utworowi teledysk, który został wyreżyserowany przez Coreya Bosta, utrzymany jest w klimacie nowatorskiego muzycznego eksperymentu.



"Ohio Players (Trophy Edition)": Gościnne występy gwiazd

Wśród gości pojawiły się również dwie ikony muzyki — Alice Cooper oraz Beck. Ich obecność w nowych utworach dodatkowo podnosi wartość tej edycji.

The Black Keys, złożony z Dana Auerbacha i Patricka Carneya, to zespół, który z powodzeniem od lat łączy surowe brzmienia rocka z nowoczesnym podejściem do muzyki. Premiera "Ohio Players (Trophy Edition)" już 15 listopada 2024 roku.



Ohio Players (Trophy Edition) Tracklist:

1. This Is Nowhere

2. Don’t Let Me Go

3. Beautiful People (Stay High)

4. On The Game

5. Sin City



6. Candy And Her Friends (feat. Lil Noid)

7. Read Em And Weep

8. I Forgot To Be Your Lover

9. Only Love Matters

10. Every Time You Leave

11. Mi Tormenta (feat. DannyLux)



12. You’ll Pay

13. Paper Crown (feat. Beck and Juicy J)

14. Live Till I Die

15. Stay in Your Grave (feat. Alice Cooper)



16. Please Me (Till I’m Satisfied)

17. Fever Tree

18. I’m With The Band (feat. Beck)

