Nadchodzi filmowa biografia Janis Joplin. Wiemy, kto zagra główną rolę

"Czuję, że Janis śmiałaby się od ucha do ucha, sunąc swoim psychodelicznym Porsche kalifornijską autostradą, wiedząc, że jej opowieść niesie nowe szanse i fundusze dla miasta i ludzi, którzy mieli dla niej tak duże znaczenie. Wierzę, że Kalifornia jest jedynym miejscem na to, by nakręcić tam kawałek jej życia z autentycznością i prawdą. Jesteśmy wdzięczni, że otrzymaliśmy zielone światło" - mówiła Woodley cytowana przez portal The Hollywood Reporter, która została również producentką filmu.