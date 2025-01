Po ubiegłorocznej, trwającej od kwietnia do lipca trasie koncertowej "Hackney Diamonds Tour", po USA i Kanadzie, The Rolling Stones szykują się do ogłoszenia europejskiego tournée. Zgodnie z doniesieniami brytyjskich mediów, o koncertowych planach rockmani poinformują w najbliższych tygodniach.

The Rolling Stones wracają do Europy. "Wciąż mają w sobie to coś"

"Planowali to od miesięcy i nie mogą się doczekać, żeby znów ruszyć w trasę i zająć się tym, co potrafią robić najlepiej, czyli występowaniem. To właśnie scena i występy na żywo sprawiają, że czują się młodzi. Ponownie chcą udowodnić, że wciąż mają w sobie to coś" - przekazała osoba z otoczenia zespołu w rozmowie z "Daily Mail".

Wśród fanów krąży nieoficjalna lista, na której znajdują się m.in. Barcelona, Paryż, Rzym i Amsterdam. Zespół planuje też powrót do Londynu, w którym po raz ostatni wystąpił w 2022 roku. Planowane są aż cztery koncerty na stadionie drużyny piłkarskiej Tottenham Hotspur. "Mick, Keith i Ronnie nie mogą się doczekać, aby zaprezentować swój show brytyjskiej publiczności" - dodaje źródło tabloidu.

Na forach dyskusyjnych można znaleźć krążące pogłoski, że zespół odwiedzi również Polskę. Ostatni koncert weteranów rocka w naszym kraju odbył się w 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Wydany w październiku 2023 r. album "Hackney Diamonds" zebrał znakomite recenzje. To pierwsza płyta grupy z premierowym materiałem od "Bigger Bang" z 2005 r.

Według Billboard Boxscore, do tej pory trasa przyniosła zysk w wysokości 235 milionów dolarów. "Jest to ich szósta trasa, która zarobiła ponad 200 milionów dolarów i dziesiąta, która przyniosła dochód brutto ponad 100 milionów dolarów" - wylicza serwis.

Obecnie zespół tworzą 81-letni liderzy: wokalista Mick Jagger i gitarzysta Keith Richards oraz 77-letni gitarzysta Ronnie Wood. Towarzyszą im Darryl Jones (bas), Steve Jordan (perkusja), Chuck Leavell (klawisze), Matt Clifford (klawisze), Karl Denson (saksofon), Tim Ries (saksofon, klawisze), Bernard Fowler (chórki) i Chanelle Haynes (chórki).