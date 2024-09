Kris Kristofferson nie żyje. Tworzył m.in. dla Janis Joplin

Kris Kristofferson był kompozytorem, autorem tekstów oraz piosenkarzem folk i country. Do największych stworzonych przez niego przebojów można zaliczyć "Help Me Make It Through the Night" czy "From The Bottle To The Bottom", nagrane z Ritą Coolidge. Obie te piosenki przyniosły mu nagrodę Grammy. Statuetkę otrzymał również za "Najlepszy występ country w duecie lub grupie" - w tym przypadku był to duet z Ritą Coolidge w piosence "Lover Please". W 2014 roku został również nagrodzony za "wybitny wkład na polu nagrywania muzyki" (Grammy Lifetime Achievement Award).