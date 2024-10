Nowy singiel "A Fragile Thing" to utwór, który w pełni oddaje charakterystyczny dla The Cure klimat. Utwór rozpoczyna się niemal minutowym instrumentalnym wstępem, który buduje nastrój przed wejściem melancholijnego wokalu Smitha. Tekst utworu opisuje miłość jako uczucie zarazem potężne i kruche. Robert Smith, w jednym z wywiadów, podkreślił, że mimo iż "A Fragile Thing" jest nazywany "piosenką o miłości", to nie jest nią w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, jak ich klasyczny utwór "Lovesong" z 1989 roku. Co ciekawe, piosenka początkowo miała nosić tytuł "Kill the Sun", zanim przekształciła się w ostateczną wersję, bardziej zgodną z melancholijnym stylem artysty.

Pełna tracklista "Songs of a Lost World"

Album "Songs of a Lost World" będzie zawierać osiem utworów, w tym kilka, które już wcześniej pojawiły się na koncertach zespołu w latach 2022-2023. Oprócz "A Fragile Thing" na albumie znajdą się również:

- "Alone"

- "I Can Never Say Goodbye"

- "And Nothing Is Forever"

- "Endsong"

Oprócz tych znanych już kompozycji album zawiera trzy całkowicie nowe utwory: "Warsong", "Drone:NoDrone" oraz "All I Ever Am", które będą miały swoją premierę wraz z wydaniem albumu.

"Songs of a Lost World" to pierwszy album The Cure od czasu wydania płyty "4:13 Dream" z 2008 roku.

Z okazji premiery "Songs of a Lost World", The Cure zaplanowało dwa kameralne koncerty w Wielkiej Brytanii, które odbędą się 30 i 31 października.

