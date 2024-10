Aktorka Helen Miren znana jest m.in. z roli królowej Elżbiety II w filmie "Królowa", za którą dostała nagrodę Oscara . Niedawno pojawiła się w podcaście Brave New World , gdzie podzieliła się ciekawymi spostrzeżeniami na temat zmarłego w 1994 roku Kurta Cobaina oraz tego, czego przez przedwczesną śmierć nie mógł doświadczyć : "Zawsze powtarzam, że to smutne, bo Cobain nigdy nie widział GPS-u. Ta technologia to najwspanialsza rzecz . Uwielbiam patrzeć na moją małą niebieską plamkę , gdy idę ulicą. Po prostu uważam to za całkowicie magiczne i niewiarygodne ".

Nie jest to pierwszy raz, kiedy 70-letnia aktorka wspomniała Cobaina. W 2014 roku podczas rozmowy z Oprah Winfrey również odniosła się do grunge’owej ikony rozmawiając o starzeniu się i tym co go ominęło: "Spójrz na Kurta Cobaina. On ledwo widział komputer! Cyfrowe rzeczy, które się dzieją, są tak ekscytujące. Jestem po prostu ciekawa, co będzie dalej"