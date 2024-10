Ich jedyny przebój narodził się z nieszczęśliwego wypadku. Dziś znają go wszyscy

Róże Europy zaliczają się do tego grona muzycznych projektów, które zapadły w pamięć dzięki jednemu, jedynemu przebojowi. Lepsze to niż nic. Zwłaszcza jeśli tym przebojem jest tak piękna kompozycja jak "Jedwab". Gdyby nie nieszczęśliwy wypadek w studiu, być może nie poznalibyśmy go nigdy.