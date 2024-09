"Bądź częścią czegoś. Włącz się 5 września o godz. 15 PT" - taki komunikat pojawił się po zakończeniu odliczania do 100 godzin. W Polsce będzie to północ z czwartku na piątek.

Na razie wciąż nie wiadomo, co wówczas się wydarzy. Część fanów spekuluje, że zespół ogłosi swoją reaktywację z nową osobą za mikrofonem, bo w mediach pojawiły się informacje o możliwych występach festiwalowych w 2025 r. Do plotek odniósł się już Deryck Whibley z grupy Sum 41, który stanowczo zaprzeczył, że to on może objąć stanowisko nowego wokalisty.