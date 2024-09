David Gilmour o powrocie Pink Floyd. Oto czego możemy się spodziewać

Pink Floyd sprzedało ponad 250 milionów płyt, a ich albumy wciąż znajdują się w czołówce najlepiej sprzedających się w historii. Jednak David Gilmour jest stanowczy i pytany o reaktywację zespołu odpowiada krótko: "Nie liczcie na to".

Długotrwały konflikt z Rogerem Watersem , współzałożycielem Pink Floyd doprowadził do braku kontaktu między pozostałymi członkami zespołu. Gilmour jasno daje do zrozumienia, że nie ma szans na ponowne połączenie sił.

Po długiej przerwie David Gilmour wydał nowy album zatytułowany "Luck and Strange". Z nowym albumem i planami na przyszłość przygotowuje się do powrotu na scenę. Po ośmiu latach przerwy zamierza ponownie zagrać przed publicznością, rozpoczynając od sześciu koncertów w Royal Albert Hall w Londynie, a następnie przenosząc się do Rzymu, Los Angeles i Nowego Jorku.