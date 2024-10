Ostatni raz, Axl Rose na scenie pojawił się w lipcu, również podczas koncertu Billy’ego Joela. Występ w Madison Square Garden w Nowym Jorku zaowocował dwoma innymi coverami ze strony wokalisty. Oprócz wcześniej wspomnianego "Live and Let Die", Axl zaśpiewał również "Highway To Hell" zespołu AC/DC oraz "You Might Be Right" Joela.