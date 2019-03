Recenzja Foals "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1": Wszystko po staremu

W dobie niedostatku dobrych rockowych debiutów i modzie na nadmierne inspirowanie się staruszkami, uprawianej przez grupę Greta van Fleet, nowa płyta Foals jest jak powiew świeżości i oryginalności. Choć oryginalnie nie jest, bo w większości znamy te zagrywki. Ale to, że już było nie znaczy, że musi być nudno i nieciekawie. Wprost przeciwnie - jest intrygująco i ekscytująco, a płyta "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1" jest gęsta jak lawa.

Smaku wszystkim fanom dodatkowo zrobiła zapowiedź drugiej części nowego wydawnictwa, która ma ukazać się na jesieni. Podczas tej sesji nagraniowej członkom zespołu Foals udało się zgromadzić tyle materiału, że postanowili podzielić go na dwie części. Pogratulować wydajności. Nie ma się zresztą czemu dziwić - panowie zaliczyli dość długą przerwę w nagrywaniu. Ich poprzedni longplay, "What Went Down", miał premierę w 2015 roku. Foals A.D. 2019 nadal mają w sobie ten nerw i energię znaną z poprzednich wydawnictw.

Na "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1" Foals często kierują swe kroki w stronę parkietowych klimatów, wrzucając do swoich kompozycji trochę synthów i tanecznych motywów. Jestem przekonana, że kawałki takie jak "In Degrees" czy "Cafe D'Athens", pobrzmiewające dreampopem, w wersjach na żywo zostają opakowane mocnym gitarowym anturażem i w takiej formie świetnie sprawdzą się podczas koncertów.

Odpowiedzialny za teksty Yannis Philippakis dorzucił do nowych piosenek sporo ponurych, pesymistycznych wizji, związanych z przyszłością ludzkości i stanem człowieka w ogóle. Słychać to szczególnie w singlu "Exits" czy też w numerze "Sunday", gdzie rezygnacja miesza się z delikatnym promieniem nadziei. Miażdżąca końcówka tego numeru to kolejny potencjalny koncertowy hit.



Cieszy, że Foals zdecydowali się na podział nowego materiału na dwie części. "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1" jest wystarczająco intensywne i napakowane dobrymi kompozycjami. Gdyby trwało dłużej - mogłabym mieć problem ze strawnością materiału za jednym razem. A tak - jest w sam raz. Dobrze wiedzieć, że u Foals wszystko jest po staremu.

Foals "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1", Warner Music Poland

7/10

PS Foals będzie jedną z gwiazd Off Festival w Katowicach (2-4 sierpnia).



